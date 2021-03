Battlestar Galactica: Michael Lesslie lascia la nuova serie

L’annuncio della nuova serie di Battlestar Galactica è arrivato ormai da circa due anni, ma solo più tardi le cose avevano iniziato a smuoversi con l’annuncio dell’anno scorso del coinvolgimento di Michael Lesslie come showrunner e sceneggiatore. Per il nuovo progetto si stava anche pensando a una formula sperimentale di pubblicazione degli episodi.

Sembra però che il servizio streaming statunitense Peacock (che tra l’altro da gennaio ha ottenuto l’esclusiva di The Office per il territorio americano) avrà ancora un bel da fare per portare a termine il nuovo Battlestar Galactica, dato che Michael Lesslie ha recentemente lasciato il progetto.

Lo sceneggiatore ha infatti intrapreso una collaborazione col servizio on demand Hulu per un’altra serie TV di fantascienza intitolata MaddAddam. Questa collaborazione lo assorbe completamente e quindi non avrà più il tempo di occuparsi anche di Battlestar Galactica.

MaddAddam sarà un thriller apocalittico sulla reinvenzione genetica, il dominio aziendale e l’amore giovanile, e sarà la trasposizione della trilogia letteraria dell’autrice Margaret Atwood che comprende: “L’ultimo degli uomini“, “L’anno del Diluvio” e “L’altro inizio“.

Sam Esmail, produttore esecutivo del nuovo Battlestar Galactica (e già creatore della serie Mr. Robot), non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, né comunicato un sostituto per Michael Lesslie. Al momento il progetto è ancora molto riservato, tanto da non essere neanche chiaro se si tratta di un secondo reboot o no, visto che all’epoca del suo annuncio lo stesso Esmail aveva detto che non pensava a un reboot.

Vi ricordiamo che, oltre alla serie di Peacock, è in lavorazione un nuovo film di Battlestar Galactica scritto da Simon Kinberg (autore di Star Wars Rebels e degli ultimi film degli X-Men) per la Universal Pictures.