Battlestar Galactica – Starship Battles in arrivo i Viper Mk.VII

Le astronavi Viper Mk.VII saranno le prossime navi a venire aggiunte al gioco di miniature Battlestar Galactica - Starship Battles.

Battlestar Galactica – Starship Battles sarà ampliato con una nuova serie di Spaceship Packs. Le nuove astronavi per il gioco strategico di Battlestar Galactica vedranno diverse versioni del Viper Mk.VII.

Battlestar Galactica – Starship Battles è un gioco di miniature, edito da Ares Games, basato sull’omonima serie tv di fantascienza. In questo gioco di miniature giocatori daranno vita a battaglie spaziali tra coloni e cyloni. Battlestar Galactica – Starship Battles è animato da un sistema di regole di facile apprendimento, che darà vita a battaglie e missioni utilizzando delle speciali miniature con basetta orientabile e carte manovra.

Battlestar Galactica – Starship Battles si compone di uno Starter Set, necessario per poter giocare, e di diversi Spaceship Packs di espansione, che permettono di aggiungere al gioco ulteriori modelli di astronavi tratte dallo show, come ad esempio i Cylon Rider, i Viper MK.II o i Raptor.

Il prossimo modello di astronave che andrà ad aggiungersi sarà il Viper Mk.VII. Questa tipologia di nave è apprezzata per via delle sue caratteristiche permetterà di aggiungerà al gioco la Viper Mk.VII in tre differenti varianti: Pegasus, Pegasus Veteran e Apollo.

Viper Mk.VII Pegasus sarà una nave che darà filo da torcere ai caccia Cylon. La Pegasus sarà equipaggiata con strumentazione sofisticata, sistema di puntamento all’avanguardia e armata con tre potenti cannoni anteriori. Questa nave includerà la carta del pilota Brent “BB” Baxton.

Viper Mk.VII Pegasus Veteran sarà una nave adatta al combattimento in solitario. Questa miniatura includerà la carta di Noel “Narcho” Allison.

La terza miniatura Viper Mk.VII sarà Viper Mk.VII Apollo. Questa miniatura compenserà la dotazione tecnologia del software di navigazione con l’abilità straordinaria del suo pilota Leland Joseph Adama detto “Apollo”.

Il nuovo set di Spaceship Packs per Battlestar Galactica – Starship Battles, sarà messo in commercio a partire da dicembre 2019.