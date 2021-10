Batwoman 3: ecco le prime immagini del nuovo Killer Croc

Le prime foto del supercattivo Killer Croc, che comparirà nella nuova stagione di Batwoman, sono emerse ancora prima della vera apparizione nella stagione 3 episodio 2 intitolato Loose Teeth. Insieme alla foto, Entertainment Weekly ha condiviso alcuni retroscena riguardanti questa nuova incarnazione del particolare e importante antagonista.

Chi è il nuovo Killer Croc?

Secondo la sua descrizione, un adolescente di nome Steven si trasforma nella creatura, “la cui fame e ferocia possono persino superare quella del suo predecessore”, dopo aver raccolto il dente originale di Killer Croc, nonché uno dei tanti cimeli di supercriminali di Batman caduti nel Gotham River nel finale della seconda stagione di Batwoman. “Mentre i corpi si accumulano, Batwoman sarà costretta a decidere se è rimasto abbastanza di Steven in questo nuovo Croc con cui ragionare, o se è già andato troppo lontano.”

Creato da Gerry Conway, Gene Colan e Don Newton, l’originale Killer Croc, Waylon Jones, è apparso per la prima volta in Detective Comics #524 del 1983. Ha fatto il suo debutto live-action nel film del DC Extended Universe Suicide Squad del 2016, con Adewale Akinnuoye-Agbaje che ha interpretato il personaggio grazie all’uso di trucchi ed effetti fisici che hanno aiutato il film a ottenere un Oscar per il miglior trucco e acconciatura.

La showrunner di Batwoman, Caroline Dries, ricordando come si è sentita quando gli scrittori dello show hanno proposto Killer Croc per la terza stagione, ha detto:

“Ero tipo, ‘Eh… com’è, un coccodrillo come personaggio nello show? Mi piace la teoria, ma com’è in esecuzione?’. Una volta studiato a fondo si riesce a scovare un’essenza fondamentale e si può applicare anche la scienza sebbene sia fantascienza. Si può inserire nella realtà e in qualche modo avrà senso anche nella mia testa e in quella degli spettatori. Quindi è quello che abbiamo fatto con Killer Croc, e capiamo che essendo una mutazione alla fine ha senso e viene fuori il carattere molto umano.”

Come ha spiegato Dries, la storia del nuovo Killer Croc di Batwoman è al centro della trama della terza stagione dello spettacolo e racconterà le vicissitudini “di un padre che non vuole rinunciare a suo figlio”. Questo si collega direttamente a ciò che Ryan sta attraversando nella terza stagione dopo che Alice ha rivelato che sua madre biologica è ancora viva nel finale della seconda stagione. Ricordiamo che l’episodio Loose Teeth della terza stagione di Batwoman uscirà il 20 ottobre su The CW.