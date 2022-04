Il futuro dell’Arrowverse sul piccolo schermo potrebbe non essere così roseo. Secondo il portale Deadline, infatti, Batwoman e Legends of Tomorrow sono a rischio cancellazione, venendo in questo modo eliminate dal palinsesto televisivo della CW per l’annata 2022 – 2023.

Batwoman a rischio cancellazione

La terza stagione di Batwoman si era chiusa in maniera netta, mentre la settima di Legends of Tomorrow con un grande cliffhanger. Al momento non ci sono ancora dettagli in merito, ma un annuncio ufficiale verrà fatto il 19 maggio in occasione della presentazione del nuovo palinsesto CW.

Nel mix di serie a rischio rientrerebbe anche Naomi, basata sulla supereroina creata da Brian Michael Bendis, Jamal Campbel e David F. Walker. La prima stagione si concluderà il 10 maggio e anche in questo caso le voci di un suo rinnovo sono discordanti.

Gli unici show al momento rinnovati sono stati The Flash, che vedrà una nona stagione più breve del previsto, e Superman & Lois, pronto a tornare per una terza stagione. Resta da decidere anche il futuro di Gotham Knights, di cui al momento è stato ordinato soltanto il pilot.

Nella serie, completamente slegata dall’omonimo videogame targato Warner Bros. Montreal, vedremo una vecchia conoscenza dei fan di Supernatural in una veste del tutto nuova: Misha Collins sarà infatti Harvey Dent e ha già stuzzicato i fan sulla sua possibile trasformazione in Due Facce.

La recente fusione tra Warner Bros e Discovery sarà fondamentale per decidere il futuro della DC anche in TV: la major punta a realizzare un universo più coeso, tra film e serie TV, che possa davvero rivaleggiare con i Marvel Studios e sbloccare il grande potenziale dei personaggi DC.

A inizio anno si era parlato anche di una possibile vendita dell’emittente CW (con Nexstar Media Group come potenziale acquirente), ma le voci sono rimaste tali. Staremo a vedere se qualcosa cambierà nell’immediato futuro.