Batwoman, ecco il trailer della terza stagione

Durante il DC FanDome è stato diffuso il trailer ufficiale della terza stagione di Batwoman, prodotta da The CW. Javicia Leslie interpreta Kate Ryan, che raccoglie il testimone di Kate Kane (interpretata da Ruby Rose) diventando così la nuova eroina di Gotham City, dopo il suo debutto nella seconda stagione dello show. Il nuovo trailer si concentra sull’alleanza tra la protagonista e Alice, e anche sull’arrivo della nuova versione di Killer Croc, alter ego di Waylon Jones, celebre avversario di Batman, il quale apparirà nella puntata in onda il 20 ottobre sfidando le due protagoniste. Poco sotto, il trailer della nuova stagione che anticipa i grandi eventi di questo nuovo ciclo di puntate, il tutto con uno stile decisamente groovy che rimanda alla mente la storica serie anni ’60 dedicata a Batman (quella con Adam West).

Nel finale della seconda stagione, andato in onda lo scorso mese di giugno, Ryan Wilder è stata in grado di sconfiggere i suoi avversari assumendo così il ruolo di nuova Batwoman con l’aiuto di Mary Hamilton e Luke Fox/Batwing, mentre Kate Kane lascia Gotham alla ricerca del cugino scomparso, Bruce Wayne.

Lo show vedrà anche Robin Givens nel ruolo di Jada Jet, la madre biologica di Ryan, mentre Nick Creegan interpreterà Marquis Jet, il figlio di Jada e fratello di Ryan. Nel cast troviamo anche Victoria Cartagena nei panni dell’agente di polizia Renee Montoya. L’attrice Bridget Regan è stata invece scelta per interpretare Poison Ivy – alias Pamela Isley – ex studentessa di botanica presso la Gotham University, una scienziata di talento finita suo malgrado al centro di un esperimento che le ha iniettato nel sangue tossine tratte da alcune piante, trasformandola così nella celebre villain dell’universo di Batman (che potete portare a casa in questa bellissima statua in offerta speciale).

La serie si basa sul personaggio creato da Geoff Johns, qui in veste di da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell’Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries. La terza stagione di Batwoman è disponibile su The CW dal 13 ottobre 2021.