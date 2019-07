Batwoman: il trailer al San Diego Comic Con

Batwoman: arriva online il primo trailer di debutto della serie tv durante il San Diego Comic Con, con protagonista Ruby Rose.

Ancora novità e nuovi trailer direttamente dal San Diego Comic Con 2019 per quanto riguarda l’Arrowverse, questa volta è toccato a Batwoman che debutta in questo universo con la sua prima stagione.

Durante la conferenza al pannel non ha potuto partecipare la protagonista Ruby Rose, che purtroppo era già impegnata sul set di un episodio della serie a detta molto impegnativo e ambizioso, da come ha spiegato la produttrice Sarah Dries. L’attrice quindi ha deciso di inviare un messaggio ai fan con le proprie scuse, che potete vedere su Instagram.

Inoltre una delle produttrici Sarah Schechter ha dichiarato:

“La rappresentazione è tutto e la diversità è la nostra forza. Amiamo questo personaggio e amiamo la sua sessualità, la amiamo a prescindere dalla sua sessualità… Siamo davvero orgogliosi di poter avere una donna apertamente lesbica al centro di questi show“.

Abbiamo inoltre appreso che nella serie tv apparirà Burt Ward, ovvero l’interprete di Robin della vecchia serie di Batman con Adam West. Gli autori non escludono che in futuro possa apparire il Cavaliere Oscuro, ma al momento tra i nemici della nostra protagonista ci sarà Tommy Elliot colui che diventerà il villain Hush, che scopriremo proprio le sue origni durante questa prima stagione.

Batwoman è un’imminente serie televisiva statunitense di supereroi, è basata sul personaggio omonimo della DC Comics, Kate Kane nei panni di un giustiziere con una veste nera creato da Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid e Keith Giffen. La serie sarà ambientata nel Arrowverse, condividendo alcune continuità con le altre serie televisive dell’universo. Batwoman debutta nell’ Arrowverse nel crossover della scorsa stagione intitolato “Elseworlds”, ma dopo due mesi ci fu già l’annuncio che era in fase di sviluppo una serie incentrata sul personaggio.

L’arrivo della quinta stagione di Batwoman è previsto per il 6 ottobre 2019 sul canale CW, mentre in Italia al momento non abbiamo ancora una data ufficiale.