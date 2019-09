Batwoman: Kate Kane entra in azione nel nuovo teaser

Batwoman: arriva online il nuovo teaser trailer della donna pipistrello pronta ad entrare in nazione secondo le sue regole

CW ha da poco rilasciato online il nuovo teaser trailer di Batwoman:

Nel video vediamo la protagonista Kate Kane interpretata da Ruby Rose scoprire la Batcaverna e indossare il famoso costume da Donna Pipistrello. Batman è scomparso da tre anni e la città si è spaccata letteralmente in due parti, tra chi nutre ancora delle speranze e chi si è già rassegnato come ci racconta la voce fuori campo.

Ad accompagnare il trailer è arrivata la nuova sinossi ufficiale della serie: “Kate Kane (Ruby Rose) si libra tra le strade di Gotham nei panni di Batwoman. Ma non chiamatela ancora un’eroina. In una città dal disperato bisogno di un salvatore, dovrà sconfiggere i propri demoni prima di diventare il nuovo simbolo per la speranza di Gotham.”

L’episodio pilota è stato diretto da da David Nutter, già veterano degli show sui supereroi, e scritto da Caroline Dries che è anche produttrice esecutiva assieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

Batwoman è un’imminente serie televisiva statunitense di supereroi, è basata sul personaggio omonimo della DC Comics, Kate Kane nei panni di un giustiziere con una veste nera creato da Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid e Keith Giffen. La serie sarà ambientata nel Arrowverse, condividendo alcune continuità con le altre serie televisive dell’universo. Batwoman debutta nell’ Arrowverse nel crossover della scorsa stagione intitolato “Elseworlds”, ma dopo due mesi ci fu già l’annuncio che era in fase di sviluppo una serie incentrata sul personaggio.

Il debutto televisivo della prima stagione di Batwoman è previsto per il 6 ottobre 2019 sul canale CW, mentre in Italia al momento non abbiamo ancora una data ufficiale.