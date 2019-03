Beastars: un manga contro le discriminazioni in arrivo da Panini

Panini Comics ha annunciato Beastars, un nuovo manga che affronta il tema delle discriminazione razziali, le difficoltà relazionali e il senso di inadeguatezza tipico dell’adolescenza

Le discriminazioni sono da sempre una piaga per la società per moltissime motivazioni. Per questo motivo, Panini Comics ha annunciato Beastars, un nuovo manga che si pone l’obiettivo di affrontare queste tematiche, ovvero la discriminazione razziale, le difficoltà relazionali e il senso di inadeguatezza tipico dell’adolescenza.

“Il fumetto, creato da Paru Itagaki, è ambientato in un mondo popolato da animali antropomorfi che vede la convivenza fra erbivori e carnivori“, recita il comunicato dell’editore. “Il manga è incentrato su Legoshi, un lupo grigio studente dell’istituto Cherryton. Nonostante la bontà d’animo e la rara gentilezza, Legoshi è odiato e temuto dai compagni a causa dei pregiudizi sulla sua specie.”

“A scuola il protagonista divide il dormitorio con altri canidi e fa parte del club di teatro, lavorando dietro le quinte e fungendo da accompagnatore della stella nascente del club, il cervo rosso Louis. Quando l’alpaca Tem, compagno di Legoshi, viene trovato morto, sul protagonista ricadono inevitabilmente i sospetti di molti studenti“, conclude il bollettino ufficiale.

Beastars, quindi, vuole raccontare tutte le tematiche più comuni (purtroppo ndR) che siamo abituati a vedere nella quotidianità attraverso delle semplici tavole. Questo manga, infine, è già disponibile nelle migliori librerie italiane.