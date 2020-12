Beastars Stagione 2 – il periodo di uscita su Netflix

Vi avevamo già riportato la data di uscita giapponese di Beastars Stagione 2 e pochi giorni fa è arrivata la conferma del periodo di uscita internazionale per l’attesissimo anime che ricordiamo avverrà su Netflix.

Per i fan purtroppo però non è una buona notizia! L’account twitter NX (account ufficiale di Netflix dedicato agli anime e alle serie animate) ha infatti confermato che Beastars Stagione 2 sarà disponibile a partire da luglio 2021 sulla piattaforma.

What happens when you ask @Studio_188_ to recreate the iconic Beastars intro with very few resources? Pure magic. Oh, and the second season of Beastars debuts worldwide July 2021! pic.twitter.com/5MYHhs1fdb

— NX (@NXOnNetflix) December 9, 2020