Bella Ramsey, nota per il suo ruolo in The Last of Us, ha recentemente condiviso la sua esperienza riguardo agli abusi online subiti a causa del suo casting come Ellie nella prossima trasposizione televisiva del videogioco della HBO. La giovane attrice ha parlato della sua reazione alle critiche negative e del modo in cui ha gestito questa difficile, quando nuova, situazione.

Recuperate il nostro articolo: Dove e come vedere The Last of Us in streaming

The Last of Us: Bella Ramsey parla di Ellie e della tossicità dei fan

Secondo quanto riportato, Bella Ramsey, durante un’intervista con il New York Time, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa le critiche dei fan per il suo ruolo di Ellie. Ecco le sue parole:

È la prima volta che ho avuto una reazione negativa a qualcosa. Ci sono volte in cui lo troverei divertente. Poi arrivi alla fine di una sessione di scorrimento di 10 minuti, metti giù il telefono e realizzi: forse è stata una cattiva idea.

La serie di The Last of Us

A tal proposito, in una recente intervista, Craig Mazin, lo showrunner di The Last of Us, ha parlato delle difficoltà incontrate nella ricerca dell’attrice che avrebbe interpretato Ellie nello show. Craig Mazin ha infatti dichiarato che, dopo aver visto oltre 100 possibili candidate, è stata scelta Bella Ramsey perché possedeva una combinazione di talenti, e abilità non comuni, richiesti per questo ruolo difficile. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

[Stiamo] cercando una bambina, o qualcuno che possa ritrarre in modo convincente una bambina, che abbia una combinazione impossibile di giovinezza ed esperienza. Inoltre, deve essere divertente, dura, violenta e protettiva con se stessa. Deve anche farci credere che avrà questa connessione con [il protagonista] Joel, quindi ci è voluto più tempo.

Neil Druckmann parla del casting di Ellie per il ruolo da protagonista

Il co-creatore di The Last of Us, Neil Druckmann, ha inoltre recentemente rivelato che Bella Ramsey non era l’unica attrice di Game of Thrones considerata per il ruolo di Ellie nello show. Druckmann ha confermato infatti di aver incontrato Maisie Williams durante la fase di sviluppo del lungometraggio, e che anche Kaitlyn Dever di Booksmart era tra le candidate. Sia Maisie Williams che Kaitlyn Dever alla fine hanno abbandonato il ruolo, tuttavia, e Craig Mazin e Neil Druckmann hanno assunto Bella Ramsey dopo essere rimasti colpiti dal video della sua audizione. Ecco le parole di Neil Druckmann a riguardo:

Era come vedere Ellie del videogioco in versione live action. Non sembrava di guardare un attore

Dove vedere la serie TV di The Last of Us

La serie TV The Last of Us farà il suo debutto in esclusiva su Sky e NOW il 16 gennaio 2023. Nel caso siate curiosi di scoprire cosa questa produzione abbia da offrirvi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata.

La serie di The Last of Us

Vi ricordiamo inoltre che su Amazon, potete rivivere nuovamente l’esperienza del primo capitolo videoludico del franchise grazie alla remastered per piattaforma Playstation 5, ma anche immergervi nel suo diretto sequel uscito su console Playstation 4 e aggiornato dal punto di vista tecnico per tutti i possessori di Playstation 5 (è possibile scegliere se giocare nella modalità qualità o prestazioni con un franerete superiore).