Bem e InuYasha in Blu-ray Disc da Dynit

Bem – Il Mostro Umano e InuYasha saranno disponibile per la prima volta in assoluto in Blu-ray Disc grazie a Dynit che ha dato l’annuncio sulla sua pagina Facebook.

Entrambe le serie saranno disponibili a partire da settembre 2020.

Bem – Il mostro umano: anime e manga

Bem – Il mostro umano è uno dei primi anime di genere horror, creato da Saburo Sakai e Nobuhide Morikawa nel lontano 1968 e trasmesso in 26 episodi della durata di 25 minuti ciascuno tra l’ottobre del 1968 e l’aprile del 1969.

L’edizione italiana è a cura Dynit e risale al 2002. Bem – Il mostro umano venne anche trasmesso in Italia da MTV nel palinsesto Anime Night.

La gente li chiama mostri e ha paura di loro, ma nonostante il loro terrificante aspetto essi sono mossi da un profondo senso di giustizia e non esitano a mettere a rischio la propria vita pur di aiutare i più deboli e annientare le forze del male.

In un’atmosfera cupa e lugubre, popolata da creature orribili e uomini malvagi, il giovane Bero e i suoi inseparabili compagni, iniziano il loro viaggio alla ricerca di un modo per diventare esseri umani.

Magic Press ha portato il manga di Bem – Il mostro umano in Italia, raccogliendo la storia in 3 volumi, racchiusi in un cofanetto a tiratura limitata a febbraio 2021. Lo stesso giorno aveva pubblicato anche il primo volume singolo mentre i successivi volumi singoli sono usciti a cadenza mensile.

InuYasha: anime e manga

L’anime di InuYasha, prodotto da Sunrise, è composto da due serie, suddivise in sette stagioni di 26 episodi ciascuna, a eccezione della sesta composta di 37 episodi, per un totale di 193 episodi, più 4 film.

L’anime è giunto in Italia per la prima volta grazie a Dynit nel 2001 e trasmesso anch’esso su MTV nel palinsesto Anime Night.

La giovane Kagome Higurashi, una normale studentessa di scuole medie, viene scaraventata suo malgrado nell’epoca Sengoku, e viene prontamente soccorsa dall’anziana Kaede, che sembra riconoscere in lei la sua defunta sorella Kikyo, valorosa sacerdotessa scomparsa cinquant’anni prima.

Il villaggio in cui si trovano viene però improvvisamente attaccato da uno spaventoso demone dell’orribile aspetto di donna-millepiedi, alla ricerca di un mistico gioiello in possesso dell’inconsapevole Kagome, che viene così costretta a una fuga disperata che la porterà a incrociare la strada di Inuyasha, uno strano ragazzo dai capelli d’argento e dal curioso paio di orecchie canine.

Vi ricordiamo che recentemente si è concluso l’anime spin-off Yashahime: Princess Half-Demon, la cui seconda stagione dovrebbe uscire il prossimo autunno.

Per quanto riguarda il manga è scritto e disegnato da Rumiko Takahashi e venne pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal 13 novembre 1996 al 18 giugno 2008. In Italia il manga è stato pubblicato dalla casa editrice Star Comics in due versioni, la prima delle quali è stata distribuita dal febbraio 2001 al maggio 2009.

