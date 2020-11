Bem – Il mostro umano: in arrivo per Magic Press

Magic Press porta in Italia un cult degli anni ’70: Bem – Il mostro umano. Ad inizio 2021 infatti verrà proposto il manga ispirato all’anime cult in 3 volumi.

Eccovi le copertine originali:

Questa invece la breve sinossi:

I tre yokai Bem, Bera e Bero nascondono il loro aspetto demoniaco per vivere nel mondo degli umani, ma spesso si trovano costretti a ricorrere ai loro poteri sovrannaturali per aiutare i loro amici.

Per quanto riguarda invece l’edizione Magic Press, i 3 volumi usciranno in un cofanetto a tiratura limitata a febbraio 2021 e in contemporanea il primo volume della serie sarà disponibile anche in uscita singola; i successivi volumi singoli della trilogia avranno cadenza mensile.

Bem – Il mostro umano, la serie cult

Bem è anime horror, fra i primi del genere, creata nel 1968 da Saburo Sakai e Nobuhide Morikawa e trasmessa in 26 episodi della durata di 25 minuti ciascuno tra l’ottobre del 1968 e l’aprile del 1969. Della serie, inoltre, è stato creato anche un manga pubblicato dall’editore giapponese Kōdansha. Per i dettagli truculenti al limite dello splatter ebbe numerosi problemi in Giappone per le proteste di gruppi di genitori. Degna di nota anche la colonna sonora, una serie di brani jazz scritti per la serie.

La prima serie non possiede un finale vero e proprio. Semplicemente la voce narrante parla di altre avventure nelle quali i protagonisti si cimenteranno. Venne trasmessa in Italia la prima volta da Rete 4 nel 1982, parzialmente censurata a causa dei contenuti ritenuti troppo cruenti e in seguito ha avuto sporadiche apparizioni su reti locali. Dopo molti anni è stata replicata su Mtv nel 2002.

La serie originale è stata rimasterizzata in DVD e, rititolata, distribuita in Italia, in doppio audio (italiano/giapponese), da Dynamic Italia.

Nell’aprile 2006 è stato realizzato Bem il mostro umano II, remake della serie originale con gli stessi protagonisti a cui danno voce gli attori Kazuhiko Inoue (Bem) e Kaori Yamagata (Bera).

Eccovi la trama: