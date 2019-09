Bemlar (Ultraman) S.H. Figuarts di Tamashii Nations

Bemlar: è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 della linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations ispirata alla serie Ultraman The Animation

Tamashii Nations ha da poco aperto i preordini per la nuova action figure ispirata a Bemlar direttamente tratta dalla nuova serie tv in onda su Netflix ( Ultraman The Animation ) o dall’omonimo manga ancora attualmente in corso in Giappone arrivato al 12° volume, per la linea S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action), continuando le uscite dedicate della serie dei prodotti Bandai.



Anche in questo caso la figure sarà completamente in scala con tutti i personaggi già usciti precedentemente della linea Ultraman, sarà alta 16 cm circa realizzata tutta in plastica e completamente snodabile per assumere qualsiasi tipo di posa e simulare anche le pose della serie tv. All’interno della confezione troveremo come sempre delle parti intercambiabili per la figure per poter utilizzare per le varie pose, tra cui mani intercambiabili e degli effetti di colpi di energia.

La nuova serie originale Netflix di Ultraman è sulla piattaforma di streaming il 1° Aprile 2019, realizzata in 3DCG, la serie rappresenta un nuovo capitolo della rinomata saga “Ultraman”. Sono passati diversi anni dagli eventi di Ultraman. Il leggendario “Gigante di Luce” è ormai solo un ricordo, tutti sono convinti che sia tornato a casa dopo aver sconfitto i giganti alieni che avevano invaso la Terra. Shinjiro, il figlio di Shin Hayata, sembra possedere una strana abilità, ed è proprio questa capacità, insieme alla rivelazione che suo padre fosse il vero Ultraman, che porta Shinjiro a scegliere di combattere contro i nuovi alieni che invadono la terra, in qualità di nuovo Ultraman.

Bemlar ha un design molto diverso dalla sua incarnazione originale, ed è il primo avversario di Shinjiro nell’incidente che ha rivelato lui diversi segreti su se stesso e suo padre.

Il costo di questa figure sarà di 7.700 yen ( il prezzo Italiano è ancora da definire ) e dovrebbe arrivare in Italia ad aprile 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.