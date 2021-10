Ben Affleck parla del suo Batman in The Flash

Ben Affleck ha parlato del suo Batman in The Flash, dove ha vestito nuovamente i panni di Batman. L’attore ha accennato al fatto che la sua esperienza precedente nel film Justice League del 2017 fosse stata difficile per lui. Ma non è stato il caso di The Flash.

Ben Affleck parla di come si sia divertito a interpretare Batman in The Flash

“È stato davvero adorabile. Davvero divertente“, ha detto Ben Affleck a Variety, aggiungendo: “Mi sono divertito moltissimo“. The Flash segna la quarta e presumibilmente ultima volta che Affleck interpreterà Bruce Wayne/Batman dopo Batman V Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League.

Continuano tuttavia a circolare ancora voci sul fatto che Ben Affleck possa ancora abbandonare il suo ruolo di Batman in The Flash. Stando a quanto emerso da un recente report, Ben Affleck non dovrebbe restare molto sullo schermo durante The Flash: si dice infatti che in realtà si tratterà non di un ruolo importante vero e proprio, ma anzi solo di un cameo, anche se magari sarebbe un po’ esteso (per ulteriori dettagli sulla questione, vi invitiamo a consultare questo nostro articolo a riguardo).

Inoltre, Affleck non sarà nemmeno l’unico Batman in The Flash, poiché sarà affiancato anche da Michael Keaton, che interpretò Bruce Wayne in Batman (1989) e Batman Returns. Il film The Flash adatta liberamente la trama del comic Flashpoint, in cui Barry Allen crea una realtà alternativa – e con essa un nuovo Batman – dopo aver viaggiato indietro nel tempo per prevenire la morte di sua madre.

Andy Muschietti è il regista di The Flash, i cui attori principali sono Ezra Miller nei panni di Barry Allen e Sasha Calle, che fa il suo debutto come Supergirl del DCEU. Il film uscirà nelle sale il 4 novembre 2022.

