Dopo tanto tempo di silenzio a riguardo, c’è una notizia riguardante il film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Sicuramente stiamo parlando di un film atteso da molti e il fatto che ci siano così poche notizie che lo riguardano sta lasciando i fan in sospeso e molto incerti sul suo futuro.

Per adesso sappiamo che il film dovrebbe uscire il 25 Marzo 2022, tuttavia, con tutti i rinvii e cambi di direzione a causa della pandemia non possiamo mettere la mano sul fuoco nemmeno per questa data.

Benedict Cumberbatch parla dell’approccio di Sam Raimi a Doctor Strange 2

Benedict Cumberbatch, il Dottor Strange il persona, durante una intervista al The Zoe Bell Breakfast Club ha parlato dell’approccio di Sam Raimi durante la realizzazione di Doctor Strange 2:

Devo dire che Sam Raimi è un maestro di questo genere, eppure la sua presenza, la sua amicizia, la sua regia, tutto questo, è stato davvero, davvero eccezionale, e un cast straordinario di clienti abituali, e… questo è tutto ciò che posso dire, perché potrebbe mettermi nei guai. È piuttosto matto; Dirò che l’indizio è nel titolo; è il multiverso della follia, è abbastanza lontano.

Sam Raimi, il regista della trilogia di Spiderman e della Casa, sembrerebbe essere la persona più adatta in assoluto per dirigere questo film. La sua esperienza con i film horror e film di stampo supereroistico si incontra perfettamente nel genere e nello stile che avrà Doctor Strange 2, un perfetto connubio di azione e suspance horror.

Sappiamo inoltre che Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, sarà presente nel film insieme a Cumberbatch. Questo film sarà importante per questa fase del Marvel cinematic universe, torneranno molti personaggi già visti e ne verranno presentati di nuovi. Dopo tutto quello che la serie tv Wanda Vision ci ha presentato, i fan aspettano con impazienza questo nuovo capitolo dedicato al Dottore.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie, sperando di vedere Doctor Strange 2 in The Multiverse of Madness al cinema il prima possibile.