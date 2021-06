Benelic e Studio Ghibli insieme per la nuova collezione di loungewear

Benelic, l’azienda che gestisce il negozio di merchandise dello Studio Ghibli Donguri Kyowakoku, è pronta a lanciare sul mercato una nuova collezione di loungewear pensata per le ragazze che vogliono essere eroine anche in casa senza rinunciare alla comodità e all’eleganza!

La nuova collezione di loungewear

Progettata da Benelic la prossima collezione di loungewear è caratterizzata da colori vivaci e accattivanti e da una silhouette ventilata. Tutti i vestiti avranno un prezzo di 8.580 yen (65,58 euro) l’uno e possono essere utilizzati sia come pigiama che come vestito da usare per rilassarsi comodamente in casa.

Ma vediamo più nel dettaglio.

Il primo abito della linea di loungewear è quasi un’esatta interpretazione di quello indossato da Kiki, la strega protagonista di Kiki – Consegne a domicilio. Ha una lunghezza che arriva appena sopra le caviglie ed è decorato con un piccolo fiocco rosso sul retro. Purtroppo il cerchietto con fiocco rosso non è incluso.

Il vestito ispirato ad Arrietty, protagonista di Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento, al contrario, si presenta in un’allegra tonalità di rosso e i suoi orli replicano il design delle lenzuola di Arrietty. Inoltre la sua figura è ricamata sui lati della manica. Si può anche comprare un elastico abbinato con un grazioso fiocco a forma di anemone al prezzo di 1,430 yen (10,93 euro).

Ultimo, ma non meno importante, chiude la collezione un vestito ispirato all’abito di Sheeta da Laputa – Castello nel cielo. Di un morbido blu nontiscordardime, presenta l’iconico Levistone ricamato sotto la scollatura del vestito, e in agguato sotto il cappuccio c’è una volpe-scoiattolo, la creatura fantasy che appare anche in Nausicaä della Valle del vento.

La collezione comprende anche delle comode e pratiche buste, pensate per avere qualcosa in cui riporre gli indumenti da casa o gli articoli da toeletta. Le buste sono vendute ciascuna a 2.530 yen (19,34 euro).

Dove acquistare le loungewear e le buste?

Tutti questi articoli saranno disponibili per l’acquisto dal 26 giugno e possono essere acquistati presso il Donguri Closet a Kawasaki, nella prefettura di Kangawa, in qualsiasi angolo di Donguri Closet a Donguri Kyowakoku o online cliccando qui!

