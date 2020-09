Benoit Blanc tornerà nel sequel di Cena con Delitto – Knives Out

Benoit Blanc, il personaggio interpretato da Daniel Craig in Cena con Delitto – Knives Out sarà l’unico a fare il suo ritorno nel sequel del film.

Il ritorno di Benoit Blanc

Non avete ancora visto Cena con Delitto – Knives Out? Rimediate subito, perché il film avrà presto un sequel. La pellicola diretta da Rian Johnson che nel 2019 si è guadagnata un posto tra i dieci film migliori dell’anno secondo il magazine Time, è infatti in fase di scrittura con un seguito che era stato annunciato all’inizio di quest’anno. Tuttavia, non erano stati rivelati grossi dettagli in merito a ciò che potremmo vedere sullo schermo all’uscita del film il cui protagonista è il detective Benoit Blanc. In una recente intervista, Johnson ha parlato di ciò su cui sta lavorando attualmente, “sbottonandosi” un po’ in merito a Cena con Delitto – Knives Out:

Sto scrivendo un altro Cena con Delitto. È pazzesco a pensarci, perché ho avuto idee per il primo per dieci anni. E con questo, inizio con una pagina vuota. Non è proprio un sequel di Knives Out. Ho bisogno di trovare un titolo per questo film, così potrò smetterla di chiamarlo “Il sequel di Knives Out”, perché ci sarà solo Daniel Craig nei panni dello stesso detective, con un cast completamente nuovo.

Un successo garantito

Non stupisce che la casa di distribuzione Lionsgate abbia ordinato un nuovo film inerente a Cena con Delitto – Knives Out, visti gli incassi ricevuti e le numerose nomination (che hanno fatto guadagnare anche alcuni premi alla pellicola di Johnson). Stando alle parole del regista, però, non si tratterebbe di un vero e proprio sequel, quanto piuttosto qualcosa di molto simile alle storie tanto amate di Agatha Christie o Arthur Conan Doyle in cui i detective protagonisti sono sempre gli stessi (Poirot e Holmes) impegnati di volta in volta con casi e personaggi diversi. Non è un caso, infatti, che Benoit Blanc sia ispirato proprio agli investigatori dei gialli più celebri di sempre.

Il primo Cena con Delitto – Knives Out era composto da un cast stellare (Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Don Johnson, Christopher Plummer) che tuttavia non ritroveremo nel sequel (o non-sequel?), benché si fosse ipotizzato che le dinamiche detective-spalla sorte tra Benoit Blanc e Marta Cabrera potessero proseguire anche più avanti.

Non è ancora stata dichiarata un’eventuale data d’uscita del film. Intanto, però, l’appuntamento con il prossimo film di Daniel Craig è per il 12 novembre con No Time to Die, dove vedremo ancora una volta l’attore nelle vesti di James Bond.