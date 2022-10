Netflix ha di recente presentato una serie di primi dettagli relativi a Berlino, lo spin-off de La Casa di Carta, che vedrà al centro l’iconico omonimo personaggio interpretato da Pedro Alonso. Le riprese della serie, composta da 8 episodi, inizieranno il 3 ottobre a Parigi e si svolgeranno nell’arco di diverse settimane tra la capitale francese e Madrid. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo!

Durante la conferenza stampa a Madrid dedicata allo spin-off de La Csa di Carta, Berlino, Esther Martínez Lobato e Álex Pina (i creatori) hanno dichiarato che il personaggio di Berlino è quello con la personalità più frizzante e adatto per una produzione dedicata. Inoltre, ai due, è piaciuta l’idea di presentare una nuova gang insieme a Berlino in uno stato emotivo completamente diverso rispetto a quanto visto finora.

Durante la conferenza stampa, Pedro Alonso ha rivelato anche come inizia la sceneggiatura della serie:

Ci sono solo dieci cose che possono trasformare una giornata terribile in una meravigliosa. Il primo è l’amore. E per la verità, non era questo il caso. La mia terza moglie mi aveva appena lasciato… La seconda è un bottino di oltre dieci milioni di euro. Ma non era nemmeno questo il caso. Stavamo per mettere a punto una rapina molto più grande, quella di oggi è stata facile. Ma se hai una brutta giornata, puoi finire per mettere in ginocchio un uomo miserabile e mirare alla sua testa.