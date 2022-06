Il dipartimento editoriale di Young Animal (Hakusensha) e il mangaka Kouji Mori hanno rivelato attraverso un comunicato stampa che Berserk, il manga scritto e disegnato dal compianto Kentaro Miura (deceduto il 6 maggio 2021 all’età di 55 anni), continuerà e riprenderà il 24 giugno 2022 attraverso il 13° numero della rivista appena citata. Il manga presenterà sei nuovi capitoli che condurranno la conclusione del Fantasia Arc/Elf Island Chapter per poi dare inizio al nuovo arco.

Il manga riprenderà con il capitolo 365.

Il manga, da adesso in poi, sarà accreditato con la realizzazione da parte dello Studio Gaga (società di Kentaro Miura composta da un gruppo di assistenti che hanno lavorato e continueranno a lavorare per il maestro), supervisione di Kouji Mori e soggetto principale di Kentaro Miura. Pertanto, il manga andrà avanti per opera degli assistenti del maestro deceduto seguendo le linee guida di Miura.

Chi è Kouji Mori?

Kouji Mori è uno stretto amico di infanzia di Miura nonchè confidente e consulente ai dettagli sulla sceneggiatura del manga. Mori ha dichiarato nel comunicato che conosce già l’intera storia di Berserk, dall’inizio alla fine. Mori ha anche realizzato un one-shot su Young Animal lo scorso anno che racconta la sua amicizia storica con Miura e il loro rapporto artistico.

In più, il maestro Mori ha parlato circa il finale di Berserk con Miura a partire dall’iconico evento “Eclipse” di circa 30 anni fa e, dopo la morte di Miura, Mori ha proposto di raccontare il finale mediante un’intervista o attraverso illustrazioni con articolo didascalico, ma ha rigettato questa opzione poichè considerata come un metodo insufficiente. D’altro canto, Mori ha ritenuto considerevole l’offerta di Studio Gaga di continuare il manga e ha promesso di farlo assicurando i lettori che, nonostante le imperfezioni, è confidente di riuscire a raccontare quello che Miura voleva raccontare rievocando quanti più dettagli possibili.

Infine, sia Mori che il dipartimento editoriale promettono di seguire con diligenza le parole che il maestro Miura avrebbe voluto narrare.

Ricordiamo che prima della morte, in occasione di una chiacchierata con Eiichiro Oda (One Piece), Miura aveva dichiarato che orientativamente il manga era completo al 60/80% e che aveva cominciato a raccogliere tutti i pezzi della sua sceneggiatura per poi comporli per creare il finale.

Il 24 dicembre 2021 è uscito in Giappone e negozi online il Volume 41 di Berserk sia in edizione regolare che speciale. L’edizione speciale contenente un Drama CD e un’illustrazione speciale su tela (dimensioni 23.9cm× 8.7cm). In Italia l’atteso numero, nonchè ultimo dalle mani di Miura, non ha ancora una data di uscita per ora.

Berserk: il manga e la morte di Kentaro Miura

Kentaro Miura ci ha lasciati con un vuoto incolmabile il 6 maggio 2021 a causa di dissecazione aortica.

Il responsabile tra gli assistenti specificava che, nonostante la morte improvvisa, negli ultimi 15 anni circa il maestro Miura ha sostenuto una vita piuttosto bilanciata gestendo una buona dieta ed esercizi fisici regolari. Il capo degli assistenti ha anche confermato che era in salute e non stava soffrendo di alcuna malattia.

Kentaro Miura inizia a scrivere e disegnare Bersek nel 1989. Il manga viene serializzato in Giappone da Hakusensha nella collana Young Animal mentre in Italia viene pubblicato da Planet Manga in varie edizioni: la prima risale all’agosto 1996 e in seguito sono state edite diverse ristampe che portano il nome di Berserk Collection, Maximum Berserk e Berserk Collection Serie Nera.