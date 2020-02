Best Selection di Tamashii Nations

Tamashii Nations per celebrare le Olimpiadi di Tokyo del 2020, presenta una ristampa di SH Figuarts e Robot Spirits denominata Best Selection, caratterizzata da ottima qualità a prezzi molto convenienti. Tutte le figure includono diversi accessori e parti intercambiabili e saranno vendute in scatole con delle illustrazioni inedite create apposta per questa speciale occasione. Ma andiamo subito a conoscere nel dettaglio quelle che arriveranno in Italia grazie a Cosmic Group:

Naruto Uzumaki S.H. Figuarts Best Selection

Dopo la precedente uscita andata in esaurimento, Tamashii Nations ha deciso di ristampare l’action figure di Naruto Uzumaki per la linea S.H. Figuarts (Simple Style & Heroic Action). La figure sarà realizzata completamente in plastica e avrà tantissimi punti di snodo presenti nel corpo e raggiungerà un’altezza di 14 cm circa. All’interno della propria confezione troveremo diversi accessori e parti intercambiabili tra cui: diversi volti e mani, l’effetto del colpo Rasengan e due Kunai.

Naruto Uzumaki tratto da Naruto Shippuden è già in preordine presso in tutti i negozi Italiani al prezzo di 42.00 Euro con rilascio per il mese di Giugno 2020, (in Italia questi prodotti sono distribuiti da Cosmic Group) con data fissata approssimativamente per il mese di Agosto 2020 circa.

Gundam RX-78-2 Ver Anime Best Selection

Per la linea The Robot Spirits arriva anche la ristampa del mitico Gundam RX-78-2 tratto dall’anime Mobil Suit Gundam creato nel 1979 dallo studio Sunrise. Il robot sarà realizzato solamente in plastica e completamente snodabile, raggiungendo un’altezza di 12,5 cm circa. Tra gli accessori che troveremo all’interno della box ci saranno: due coppie di mani, una spada laser, un fucile e lo scudo.

Gundam RX-78-2 Ver Anime è già disponibile per i preordini presso tutti i negozi in Italia al prezzo di 44.50 Euro e rilascio per il mese di Giugno 2020 (in Italia ad Agosto 2020 circa) distribuiti da Cosmic Group.

Doreamon Best selection

Seconda uscita per la linea Robot Spirits questa volta con protagonista Doreamon tratto dall’omonima serie scritta e pubblicata in Giappone dal dicembre 1969 fino all’aprile 1996 da Fujiko F. Fujio. Il gatto robot sarà alto circa 10 cm e realizzato solamente in plastica. Completamente snodabile avrà all’interno della confezione degli accessori e parti sostitutive tra cui: un paio d’occhi, un viso intercambiabile, una torcia, un dorayaki, una piccola elica e una pistola ad aria.

Doreamon è già disponibile per i preordini in tutti i negozi Italiani al prezzo consigliato di 44.50 Euro con il rilascio in Giappone a giugno 2020 mentre in Italia l’arrivo è previsto ad Agosto 2020 circa grazie a Cosmic Group.