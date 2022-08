Mancano ormai soltanto due episodi alla fine di Better Call Saul e per molti la nuova serie di Vince Gilligan sembrerebbe aver tranquillamente rivaleggiato, se non addirittura superato, con Breaking Bad. Sin dall’annuncio dello spin-off erano stati in molti a chiedersi se Walther White e Jesse Pinkman sarebbero mai apparsi nello show e così è stato. Ci sono volute ben sei stagioni, ma Vince Gilligan ha finalmente riportato sugli schermi gli iconici personaggi interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul.

better call saul

Better Call Saul incontra Breaking Bad

La chiusura di un cerchio

Come una vera e propria chiusura di un cerchio, la puntata di lunedì sera di Better Call Saul è stata intitolata “Breaking Bad”. In molti ricorderanno di come la prima apparizione di Saul Goodman fosse avvenuta nell’ottavo episodio della seconda stagione di Breaking Bad. Il titolo? “Better Call Saul”. Vince Gilligan, dimostrandosi ancora una volta un genio della scrittura, intreccia magistralmente le due serie senza lasciare nulla al caso.

La puntata si apre con Saul Goodman, rapito da Jesse e Walter, implorare pietà. Viene dunque ricreata la scena vista nel 2009 in Breaking Bad, ma con un twist narrativo: questa volta la vediamo dal punto di vista di Saul e finalmente vediamo i tre interagire all’interno del camper /laboratorio dove viene prodotta la blue meth. Jesse e Walter cercano di essere volutamente schivi, ma Saul capisce subito di avere dinnanzi a sè il famigerato Heisenberg, il ricercato numero uno dall’Antidroga. Pinkman gli chiede anche chi sia quel Lalo che Saul ha nominato prima di essere caricato nel camper, ma non ottiene risposta. Lalo Salmanca viene soltanto citato in Breaking Bad, ma è in Better Call Saul che gli spettatori fanno la conoscenza del potente membro del Cartello.

Sempre durante la puntata, Saul riesce a scoprire grazie all’aiuto di Mike che Walther White è un insegnante di chimica al liceo e che ha un cancro terminale con poche speranze di vita. Nonostante Mike lo intimi di lasciar perdere perchè, a sua detta, si tratta soltanto di un pesce piccolo, Saul non gli presta ascolto e decide di andare a fondo della vicenda. Il crossover con Breaking Bad si chiude proprio nel momento in cui l’avvocato decide di andare a trovare Mr. White nel liceo dove insegna, rivelandogli di sapere tutto della sua doppia identità e proponendogli di entrare in affari con lui. Vediamo soltanto Saul incamminarsi verso il liceo (la scena appena descritta accade invece in Breaking Bad, dimostrando una connessione perfetta).

Come è nata l’idea del crossover

In un’intervista ai microfoni di Entertainment Weekly il produttore esecutivo Tom Schnauz ha rivelato che sin dalla prima stagione di Better Call Saul l’idea era quella di riportare Jesse e Walter nel mix narrativo. Adesso che Jimmy aveva completato la sua metamorfosi in Saul Goodman era arrivato il momento di far incrociare la sua strada con i due che in Breaking Bad gli hanno creato gioie e dolori.

Il set del camper è stato ricreato con minuzia per fare in modo che sembrasse uscito proprio da Breaking Bad e anche Jesse e Walter hanno indossato gli stessi abiti visti in quella puntata. Ai microfoni di Radio Times Bryan Cranston ha rivelato di aver girato la scena lo scorso anno e che c’era un alone di mistero attorno al modo in cui sarebbero tornati. Quando è poi stata la stessa AMC a rendere pubblica la notizia per promuovere la sesta stagione, ha finalmente potuto svuotare il sacco.

Dove vedere Better Call Saul

Better Call Saul è distribuito in Italia da Netflix e nel corso delle cinque stagioni ha permesso ai fan di rivedere volti storici di Breaking Bad, tra cui il cinico Gus Fring interpretato da Giancarlo Esposito. La serie racconta gli amari esordi nel mondo del foro del giovane Jimmy McGill (Bob Odenkirk), noto ai più come l’estroso avvocato di Breaking Bad, Saul Goodman. La puntata finale della sesta stagione andrà in onda il 15 agosto. Ma non è detto che si tratti davvero della fine, perchè AMC potrebbe avere altri spinoff di Breaking Bad in cantiere.