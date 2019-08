Beverly Hills 90210: nuovo teaser e trama per il primo episodio del revival

Arrivano un nuovo teaser trailer e la trama per i nuovi episodi di Beverly Hills 90210.

Mancano davvero pochissimi giorni al debutto di BH90210, serie TV (dal genere ancora indecifrabile) che riporterà in scena i protagonisti di uno dei teendrama più iconici ed amati di sempre, Beverly Hills 90210.

Insieme ad un nuovo teaser trailer che mostra Jason Priestley (Brandon Walsh), Shannen Doherty (Brenda Walsh), Jennie Garth (Kelly Taylor), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Ian Ziering (Steve Sanders), Tori Spelling (Donna Martin) e Brian Austin Green (David Silver) riprendere i loro iconici ruoli con in sottofondo le note del tema storico dello show, arriva da iMDB anche la sinossi ufficiale della prima di sei puntate della serie intitolata “The Reunion”: la storia si apre a Las Vegas, nel corso di una convention che celebra l’anniversario dei trent’anni anni di Beverly Hills 90210 occasione in cui gli attori si riuniscono per incontrare i loro fan. Durante l’evento Tori Spelling, interprete di Donna, suggerisce ai ragazzi di girare un reboot dello show per celebrare la serie e riprendere a raccontare le vicende dei loro personaggi così dove le avevano lasciate. Ciò che gli attori però non hanno messo in conto sono vecchi attriti, rivalità e primi amori pronti a riaccendersi e scatenarsi rendendo la realtà molto più drammatica della finzione che ruota attorno ai loro personaggi.

Capirete quindi la confusione nel riuscire a “catalogare” la serie: non si tratta di un reboot, né di un sequel o un revival, quanto più come un mockumentary che intende rompere la quarta parete ed attingere al gossip e alla cronaca rosa dell’epoca per riversare quel dramma nella narrazione della serie. In sostanza, gli attori finiranno con l’interpretare delle versioni ‘estremizzate’ di loro stessi all’interno di un teendrama. Si tratta di una manovra coraggiosa ed ambiziosa pronta a mettere in piazza tutte le voci di corridoio e i pettegolezzi che hanno accompagnato le star nel corso di tutti quegli anni, con la speranza di esorcizzarle e far leva sulla nostalgia.

Non è la prima volta che il pubblico fa ritorno a Beverly Hills, nel 2008 The CW propose 90210, un sequel ambientato ai giorni nostri che riprendeva le storie di alcuni dei protagonisti e delle nuove generazioni del Beverly High, durato cinque stagioni. In BH90210 tra risate e ricordi ci sarà spazio anche per rendere omaggio ad uno dei personaggi più popolari dello show classico, venuto a mancare solo qualche mese fa, Luke Perry (Dylan McKay).

Il primo episodio di BH90210 è atteso per mercoledì 7 agosto su FOX in America, non è ancora stata annunciata un’edizione italiana.