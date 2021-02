Big Hero 6 non diventerà un live-action, arrivata la smentita

Sin dal debutto di Big Hero 6 nell’universo della Walt Disney Pictures Animation del 2014, l’intrepido protagonista del film, Hiro, l’adorabile operatore sanitario personale Baymax e il team di supereroi potenziati da STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sono entrati nel cuore dei fan.

Nonostante l’appartenenza all’Universo Marvel, tuttavia, secondo una fonte anonima del quotidiano Variety, gli eroi di Big Hero 6 non faranno il proprio debutto in versione live-action, contrariamente a quanto si vocifera sul web da ieri (leggi l’articolo originale qui). Sebbene i fan sarebbero entusiasti di vedere comparire Big Hero 6 tra i film dell’MCU, non c’è da stupirsi che Disney e Marvel Studios siano così riluttanti a realizzare questo tipo di live-action. Dopo che Disney, infatti, acquisì nel 2009 i diritti della serie di fumetti Big Hero 6 dalla Marvel, pubblicata per la prima volta nel 1998, la storia ha subito numerosi cambiamenti sostanziali. Innanzitutto Disney ha deciso di cambiare l’ambientazione. Nei fumetti, infatti, la storia si svolge in Giappone mentre, nel lungometraggio animato, si volge nella città fantastica di San Fransokyo. I fumetti, inoltre, seguono le vicende di Hiro e Baymax alla guida di una squadra di supereroi. Nelle vignette Baymax appare come una guardia del corpo robotica capace di trasformarsi in un drago, mentre il cartone animato lo dipinge come un robot medico gonfiabile, dall’aspetto tenero, adattato per il combattimento dal giovane Hiro. Le due storie non potrebbero quindi essere più diverse e un riadattamento live-action rischierebbe di confondere molto i fan del lungometraggio.

Disney ha anche da poco concluso la serie tv spin-off del film, Big Hero 6: The Series, che ha visto coinvolto gran parte del cast originale. L’ultimo episodio è andato in onda il 15 Febbraio 2021, portando a termine una storia durata ben tre stagioni. Nel Dicembre 2006, inoltre, Disney ha annunciato di stare lavorando ad un’altra serie tv basata su Big Hero 6, Baymax!, che dovrebbe essere mandata in onda sul servizio di streaming Disney +. Non si esclude che in futuro Hiro, Baymax e gli altri componenti del team possano tornare a far parte dell’universo Marvel, magari in una chiave più spensierata di quanto narrato nei fumetti, così come è successo a Guardiani della Galassia. Per ora, comunque, sembra che Big Hero 6 sia destinato a rimanere parte del mondo animato Disney.