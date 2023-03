Tra le tantissime proposte che ogni mese ci vengono mandate in redazione dai nostri amici di Cosmic Group, torniamo a parlare di One Piece, in particolar modo oggi andremo a recensire, la gigantesca Figuarts Zero di Big Mama che per la prima volta fa capolino in questa linea. Anche questa statua, fa parte delle uscite “Battle On Monsters on Oniga Shima” tra cui Monkey D. Luffy – Gear4, Trafalgar Law ed Eustass Kid.

Il personaggio

Charlotte Linlin, meglio conosciuta anche come “Big Mama”, è un personaggio immaginario della serie manga e anime “One Piece” creata da Eiichiro Oda. Big Mama è uno dei quattro imperatori dei mari della serie, nonché il capitano dei Pirati di Big Mama e la matriarca della famiglia Charlotte, che conta ben 85 figli. La piratessa è raffigurata come una donna enorme, alta circa otto metri, con un fisico massiccio e muscoloso, ha la pelle di un colore pallido e una chioma di capelli rosa molto voluminosa. Indossa abiti eleganti e sfarzosi, come abiti da principessa e spesso tiene con sé un parasole colorato. Big Mama è molto famosa per il suo enorme appetito e la sua passione per i dolci, che la porta a distruggere intere città per ottenere i dolci che vuole. Possiede inoltre la capacità di manipolare e creare oggetti usando il suo frutto del diavolo, “Soru Soru”, che le permette di vedere e manipolare le anime degli altri. Big Mama è un personaggio estremamente potente e temuto nella serie, conosciuto sia per la sua forza fisica, sia per la sua grande influenza politica e il suo esercito di alleati e sottoposti. Tuttavia, il suo comportamento impulsivo e la sua ossessione per i dolci possono portarla a fare scelte irrazionali e pericolose.

Big Mama Figuarts Zero