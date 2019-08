Big Show: il wrestler della WWE protagonista di una sitcom Netflix

Big Show, star della WWE, va in pensione e in una sitcom Netflix dovrà salire sul ring della vita, contro moglie e figlie.

Dal ring al set il passo è breve, lo sanno John Cena, Dwayne “The Rock” Johnson, Dave Bautista ed oggi anche Big Show, che prossimo al ritiro dal wrestling si appresta a diventare protagonista in una sitcom.

The Big Show Show, sarà questo l’eloquente titolo della serie che vedrà protagonista Paul Wight, questo il vero nome del wrestler della WWE che nello show targato Netflix interpreterà semplicemente sé stesso. La storia infatti userà un pretesto per raccontare la quotidianità reale del lottatore: Big Show ha appeso la cintura al chiodo, si è ritirato dal wrestling, e finalmente potrà riposare e godersi un po’ di tempo libero tra hobby, relax e famiglia… fino a quando la figlia adolescente non verrà a vivere da lui sconvolgendo i suoi piani e la sua routine. Da solo a casa con la moglie e tre figlie, Big Show nonostante la sua stazza inizia a sentirsi braccato, e non più al centro dell’attenzione, il pluricampione di wrestling dovrà vedersela con l’avversario più forte di tutti… la sua famiglia!

Non è la prima volta che Big Show si cimenta davanti la macchina da presa, ed anzi, si è detto piuttosto entusiasta di prendere parte a film e serie TV negli scorsi anni, tra i ruoli più celebri ricordiamo le sue apparizioni nelle serie targate USA Network quali Psych e Burn Notice – Duro a Morire, ed al cinema a fianco di Adam Sandler in The Waterboy ed Arnold Schwartznegger nel classicfo natalizio Una promessa è una promessa. Al fianco di Paul Wight, nella serie troveremo nei ruoli della moglie Allison Munn (Nick, Ricky, Dicky & Dawn), e in quello delle figlie Reylynn Caster (American Housewife), Juliet Donenfeld (Pete the Cat) e Lily Brooks O’Brian (The Tick). Produttori esecutivi e showrunner Jason Berger e Josh Bycel, Richard Lowell e Susan Levinson.

Le riprese della prima stagione composta da dieci episodi della durata di mezz’ora ciascuno, inizieranno a partire dal 9 agosto, la serie dovrebbe arrivare su Netflix nei primi mesi del 2020.