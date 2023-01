Grande notizia per i nostalgici dei cartoni animati che hanno segnato gli anni ’90. I Biker Mice da Marte torneranno a sfrecciare a bordo delle loro motociclette con una serie animata nuova di zecca. Ad annunciarlo è stato il portale ComicBook.com spiegando come The Nacelle Company, studio che ha realizzato i due apprezzatissimi show per Netflix The Toys That Made Us e The Movies That Made Us, abbia preso i diritti per revitalizzare il franchise.

Annunciata la nuova serie animata dei Biker Mice da Marte

Biker Mice è il modo perfetto per iniziare il 2023 con un botto basato su Marte. E si adatteranno, con la loro genialità unica e creativa, al resto dei marchi che abbiamo recentemente acquisito.

Dichiarazioni di Brian Volk.Weiss, CEO di Nacell, che lasciano ben sperare. Oltre alla serie animata, di cui non si conoscono ancora i dettagli, lo studio realizzerà anche una nuova linea di action figure dedicata ai celebri Biker. La serie originale è andata in onda in America dal 1993 al 1996, diventando in breve tempo una hit, arrivando poi in Italia nel 1994. Assieme a Street Sharks e Mighty Ducks è stata tra le più apprezzate dell’epoca.

Per chi non conoscesse la trama dello show, Biker Mice da Marte ruota attorno a tre topi motociclisti antropomorfi provenienti da Marte: Sterzo, Turbo e Pistone. I tre fuggono da un’atroce guerra sul loro pianeta di origine, finendo sulla Terra, precisamente a Chicago, dove fanno la conoscenza dell’affascinante e intrepida meccanica Charlene “Charley” Davidson, scoprendo che la razza aliena dei Plutarchiani, invasori di Marte, hanno messo i loro occhi anche sul pianeta azzurro per depredarlo delle sue risorse naturali. Sulla terra, il plutarchiano Limburger, interessato ad abbattere l’officina “Ultima Spiaggia” di Charley, è fiancheggiato dallo scienziato Carbonchio e dallo scagnozzo Morchi.