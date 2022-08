L’interprete di Bilbo Baggins nella trilogia de Lo Hobbit, Martin Freeman, ha parlato ai microfoni di Metro di un potenziale ritorno del suo personaggio nel corso delle cinque stagioni previste de Gli Anelli del Potere, la serie in uscita il 2 settembre su Prime Video.

Bilbo ne Lo Hobbit

Il Bilbo di Martin Freeman ne Gli Anelli del Potere?

L’attore ha dichiarato di essere restio a tornare nei panni del personaggio, ma di non escluderlo a priori. Il tutto, a detta sua, dipende dallo scopo per cui la figura viene reintrodotta e dalla reale possibilità che la vicenda di Bilbo riesca a fondersi in maniera perfetta con la nuova serie, aspetti che solo le menti de Gli Anelli del Potere, JD Payne e Patrick McKay, potrebbero mettere a fuoco. Di seguito potete leggere le parole di Martin Freeman, in cui allude anche al fatto che probabilmente le storie de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien verranno raccontate per centinaia di anni:

Penso che siano quel tipo di storie che verranno raccontate ancora e ancora per i prossimi 300 anni, ma con incarnazioni diverse. Gli auguro ogni bene, spero che vada tutto bene, voglio che tutto quanto vada bene [in riferimento a Gli Anelli del Potere]. Tornare nei panni di Bilbo dipende da chi dà vita alla sua storia, e perché. Se fosse qualcosa di pensato nei dettagli e che non stona, allora forse sì. Ma tutto ciò che porta lo spettatore a distogliere l’attenzione e fargli dire “Ehi, questa è una versione diversa” potrebbe risultare un po’ strano. Tutto dipende dalle menti che ci sono dietro.

Il personaggio di Martin Freeman, Bilbo Baggins, lo ricordiamo, è l’amichevole ed educato hobbit apparso per la prima volta ne Lo Hobbit (trovate su Amazon la trilogia di Peter Jackson). Lo abbiamo visto viaggiare con Gandalf e la compagnia di nani guidati da Thorin alla ricerca di Erebor, finendo poi per combattere nella Battaglia delle Cinque Armate e diventare il portatore dell’Unico Anello. Bilbo è stato il primo a rinunciare all’Anello per suo volere.

Ricordiamo che la serie degli Amazon Studios Gli Anelli del Potere, ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, mostrerà agli spettatori la forgiatura dei 20 anelli del potere e l’ascesa di Sauron, insieme a un nuovo gruppo di hobbit e personaggi familiari come Galadriel, Durin ed Elrond.