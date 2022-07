Grandi novità per i più piccoli in casa Disney Plus: tutti i 104 episodi di Bing, la popolare serie animata britannica per bambini, debutterà sulla piattaforma di streaming entro fine agosto 2022. Basata sui libri di Ted Dewan (pubblicati per la prima volta nel 2003), la serie è stata trasmessa per la prima volta su Rai Yoyo e in replica su DeA Junior.

Bing Disney Plus

Bing su Disney Plus

La produzione celebra il mondo movimentato e gioioso della vita in età prescolare, trovando le sue più grandi storie nei piccoli momenti. Queste storie raccontano le difficoltà quotidiane della vita, avventure in cui tutti i bambini e anche gli adulti potranno riconoscersi. All’inizio di ogni episodio, tra l’altro, c’è sempre Flop che dice le seguenti parole: “Proprio dietro l’angolo, nella nostra città, oggi Bing…”

Bing è un coniglietto di età prescolare che in ogni episodio affronta delle sfide che si rivelano più grandi di lui. Per fortuna, trova sempre la chiave giusta per risolvere la situazione, e con l’aiuto di tanti amici ogni impresa diventa una piccola conquista per Bing. Vive in un mondo ribaltato, dove gli adulti sono rappresentati da pupazzi di pezza. Ogni episodio della serie si conclude con Bing che riassume quanto accaduto e ciò che ha imparato nel corso degli 8 minuti circa di durata, con Flop, il suo tutore e guida nella vita da bambino, che ammette: “È una cosa da Bing“

Tra i personaggi centrali della serie ci sono Bing, il coniglietto nero protagonista di 4 anni, Flop, tutore e guida del protagonista, Sula, un’elefantina marrone di 4 anni e migliore amica di Bing, e Pando, un piccolo panda di circa tre anni e amico di Bing.

Dopo aver affrontato in linea generale struttura e personaggi della serie, segnaliamo che sarà possibile scaricare ogni episodio su qualsiasi dispositivo associato al proprio profilo, così che i Bingsters riescano a guardare i loro personaggi e le loro storie preferite ovunque e in qualsiasi momento. Prodotta da Acamar Films, tutti gli episodi di Bing saranno disponibili in streaming su Disney Plus a partire dal 24 agosto. A proposito, non perdetevi su Amazon la collezione dei 6 personaggi principali della serie.

L’offerta di Disney+