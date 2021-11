In arrivo la biografia a fumetti di Bud Spencer

ReNoir Comics presenta la prima biografia a fumetti di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, autorizzata dai figli Cristiana, Diamante e Giuseppe Pedersoli che ne hanno anche scritto la prefazione, e che e’ in uscita il 17 Novembre.

La storia e’ stata sceneggiata da Marco Sonseri, gia’ autore sempre per ReNoir Comics delle biografie di Giorgio Perlasca, Paolo Borsellino e don Puglisi, che ha dichiarato che, per lui, Bud Spencer e’ come se fosse uno di famiglia, una di quelle persone che vorresti avere come amico, molto rassicurante, e che negli adulti rievoca l’eta’ della spensieratezza e dell’infanzia.

I disegni, invece, sono di Roberto Lauciello, che dopo la graphic novel dedicata a Luigi Malabrocca, si cimenta con un altro personaggio legato alla cultura pop italiana. Lui stesso ha dichiarato di esser riuscito, tramite i gesti e gli sguardi che ha disegnato, ad esprimere tutta la dolcezza di quel gigante buono nei confronti dei piu’ deboli. Ed e’ proprio grazie alla sua incredibile storia che si capisce la bonta’ d’animo di Carlo Pedersoli.

Quanti attori possono dire di aver avuto una vita avventurosa quanto quella dei personaggi che hanno interpretato sullo schermo? Pochi, pochissimi.

Tra loro spicca Carlo Pedersoli, nuotatore di livell opolimpionico, camionista in sud America e soprattutto eroe di decine di film a base humor e cazzotti. Un matrimonio felice, una carriera cinemtografica cominciata quasi per caso, qualche tentativo di dieta e moltissime scorpacciate. Il piccolo Luca lo incontra in un aereoporto durante una giornata un po’ magica e si lascia rapire dalla storia della ua vita. Un racconto unico, simpatico e affascinante, come quelli che hanno reso Bud Spencer un mito per generazioni di spettatori.

Vi ricordiamo che Bud Spencer, questo il titolo della biografia a fumetti, uscira' il 17 Novembre 2021