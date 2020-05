Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: arriva la versione digitale

La nuova pellicola Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), una storia contorta raccontata dalla stessa Harley di cui potete leggere la nostra recensione, a partire dal 21 maggio sarà disponibile per l’acquisto in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 4 giugno sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Per celebrare l’uscita digitale del film, sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia sono già disponibili i primi 10 minuti del film:

Tra i contenuti extra spiccano Modalità Vista Aerea, con esclusive scene dietro le quinte ed interviste a cast e produttori, lo speciale La sanità mentale è fuori moda dedicato agli intrepidi costumi indossati dalle Birds of Prey ed ispirati alla moda avantgarde, e Nerd Selvaggi dedicato alla creazione di Bruce – l’amata iena domestica di Harley Quinn.

Informazioni su Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non avrà altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

In Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) della Warner Bros. Pictures, Margot Robbie torna a vestire i panni di Harley Quinn, al fianco di Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Huntress, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Rosie Perez in quelli di Renee Montoya, Chris Messina è Victor Zsasz ed Ewan McGregor è Roman Sionis. Fa il suo esordio sul grande schermo Ella Jay Basco, nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain.

Diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura di Christina Hodson, il film è basato sui personaggi della DC Comics. Margot Robbie ha anche prodotto la pellicola assieme a Bryan Unkeless e Sue Kroll. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter e David Ayer.

La squadra creativa che ha affiancato Cathy Yan dietro le quinte è composta dal direttore della fotografia Matthew Libatique, lo scenografo K.K. Barrett, i montatori Jay Cassidy ed Evan Schiff e la costumista Erin Benach. Musiche di Daniel Pemberton. Warner Bros. Pictures ha prodotto il film in collaborazione con Lucky Chap Entertainment, Clubhouse Pictures e Kroll & Co. Entertainment.

Contenuti extra

Modalità Vista Aerea: con esclusive scene dietro le quinte, interviste a regista, cast e produttori, la modalità vista dall’alto permette di vedere il film come un vero addetto ai lavori.

con esclusive scene dietro le quinte, interviste a regista, cast e produttori, la modalità vista dall’alto permette di vedere il film come un vero addetto ai lavori. Birds of Prey: Fatti della stessa pasta: per un film così coraggioso, Margot Robbie aveva bisogno di una squadra da sballo per scuotere Gotham come mai prima d’ora. Scoprite le personalità sopra le righe dei protagonisti e della troupe che, insieme, ci hanno portato nella mente contorta di Harley.

per un film così coraggioso, Margot Robbie aveva bisogno di una squadra da sballo per scuotere Gotham come mai prima d’ora. Scoprite le personalità sopra le righe dei protagonisti e della troupe che, insieme, ci hanno portato nella mente contorta di Harley. Romanesque: Ewan McGregor interpreta il crudele ed eccentrico Black Mask, il proprietario di un locale notturno che intende prendere il controllo della malavita di Gotham. Ma con Harley e la sua squadra contro, Black Mask scoprirà presto chi comanda.

Ewan McGregor interpreta il crudele ed eccentrico Black Mask, il proprietario di un locale notturno che intende prendere il controllo della malavita di Gotham. Ma con Harley e la sua squadra contro, Black Mask scoprirà presto chi comanda. Un rapporto amore e pattini: dal roller derby alle strade più pericolose di Gotham, Harley vuole creare il caos, e i suoi pattini la seguono ovunque. Scoprite come Margot Robbie e la squadra d’azione 87eleven hanno dato vita alle scene sui pattini.

dal roller derby alle strade più pericolose di Gotham, Harley vuole creare il caos, e i suoi pattini la seguono ovunque. Scoprite come Margot Robbie e la squadra d’azione 87eleven hanno dato vita alle scene sui pattini. Crime e Sporcizia: entrate nella Funhouse, teatro dello scontro tra la squadra di Harley e gli scagnozzi di Roman.

entrate nella Funhouse, teatro dello scontro tra la squadra di Harley e gli scagnozzi di Roman. La sanità mentale è fuori moda: date un’occhiata agli intrepidi vestiti indossati dalle Birds of Prey mentre scatenano l’inferno a Gotham. Ispirati dalla moda avantgarde, questi look evitano lo spandex, ma portano lo stile ad un nuovo livello.

date un’occhiata agli intrepidi vestiti indossati dalle Birds of Prey mentre scatenano l’inferno a Gotham. Ispirati dalla moda avantgarde, questi look evitano lo spandex, ma portano lo stile ad un nuovo livello. Nerd Selvaggi: la iena domestica di Harley è una malefica e ringhiante meraviglia della magia degli effetti visivi. Scoprite la squadra di grafici che ha trasformato un docile pastore tedesco in una bestia che solo Harley potrebbe amare.

la iena domestica di Harley è una malefica e ringhiante meraviglia della magia degli effetti visivi. Scoprite la squadra di grafici che ha trasformato un docile pastore tedesco in una bestia che solo Harley potrebbe amare. Le papere sul set