Birds of Prey: il nuovo trailer mostra una stupenda Margot Robbie

E' stato rilasciato da pochi minuti il trailer di Birds of Prey: La Fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, in arrivo nelle sale a Febbraio 2020.

Il trailer italiano di Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, in italiano tradotto in La Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, è stato rilasciato da pochi minuti e rivela da subito il tono che avrà la pellicola tratta dalla serie Birds of Prey, della DC Comics. Il trailer doppiato in italiano è disponibile qui:

Nel trailer Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie attualmente nelle sale con l’ultima opera di Quentin Tarantino Once Upon a Time… in Hollywood, viene mostrata come la protagonista principale del film che ormai ha tagliato definitivamente i ponti con Joker. Dai pochi minuti si nota sin da subito l’estetica che rievoca vagamente quella di Suicide Squad, ma che vira verso uno stile molto più camp soprattutto per quanto riguarda i costumi delle protagoniste.

Si tratterà sicuramente di una pellicola molto scanzonata, colorata, allegra e quindi molto lontana dalle cupe atmosfere proposte nell’universo cinematografico DC, ormai smembrato.

Una recente intervista alla sceneggiatrice di Birds of Prey, Christina Hodson, ha dichiarato come la pellicola sia molto lontana dall’essere un sequel di Suicide Squad nonostante sia direttamente collegata, come si nota già dal trailer. Hodson ha dichiarato “Ovviamente è presente un personaggio che è già apparso sul grande schermo, ma questa è realmente la sua storia, questo è stato il mio approccio. Mi sono subito innamorata di questo e di tutti gli altri personaggi. La storia è nuova, autosufficiente, che non è nata per essere un sequel di qualcosa”.

Birds of Prey e la Fantasmagorica rinascita di Harley Quinn uscirà il 7 febbraio 2020 e avrà nel cast la già citata Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez e Ewan McGregor nei panni del villain Maschera Nera.