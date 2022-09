Con l’avvicinarsi dell’uscita di Black Adam aumentano anche i dettagli in merito a quello che racconterà il film. Recentemente Mohammed Amer ha parlato della pellicola sottolineando che all’interno della sua narrazione ci saranno anche accenni alla politica del mondo reale, uscendo quindi, in alcuni frangenti, dalla dimensione della finzione.

Black Adam The Rock

A seguito di un’attesa di un decennio circa, quest’anno avremo finalmente la chance di vedere in azione il personaggio di Black Adam, con un Dwayne Johnson pronto a mettere in scena uno spettacolo tutto dedicato a questo personaggio. Solitamente si tende a collegare Black Adam a Shazam, essendo un suo grande nemico, con questa pellicola però si vuol costruire un vero e proprio antieroe sfaccettato e indipendente. La sua storia si apre con lo schiavismo in Kahndaq e la successiva trasformazione in una divinità, seguita dagli scontri con la Justice Society of America e Ishmael Gregor, alias Sabbac, il villain antagonista.

Acquistate i fumetti di Black Adam su Amazon Prime.

Black Adam affronterà dinamiche politiche reali

In base ad alcune recenti dichiarazioni riportate da Screen Rant (a seguito della partecipazione a un evento stampa dedicato al cast del film) sembrerebbe proprio che Black Adam sia permeato anche da un certo tipo d’impegno sociale nella sua scrittura. In questa particolare occasione Mohammed Amer ha parlato del suo amore nei confronti della trama del film targato DC, spiegando come la sceneggiatura alla base degli eventi affronti anche dinamiche politiche reali, parlando soprattutto del modo in cui è stato costruito il paese del Kahndaq e seguendo uno stile e un’attenzione che a suo dire distingue il film da qualsiasi altro.

Il commento di Amer, fa ben sperare, connettendosi sia alle modalità in cui vedremo rappresentate le origini del protagonista, sia sul modo in cui la pellicola affronterà la cultura orientale nel suo rappresentarla. Sarebbe comunque difficile rappresentare un mondo del genere senza riallacciarsi alla percezione della cultura orientale. In attesa dell’uscita nelle sale del film il 21 ottobre, non resta che speculare sulle modalità con cui queste allusioni al mondo reale verranno costruite, se in base al presente o al passato.

A proposito di Black Adam

Vi riproponiamo il trailer finale di Black Adam:

Questa è la trama:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti a pochi mesi dall’uscita nelle sale di Black Adam, fissata per il 20 ottobre 2022.