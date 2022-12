In casa DC Studios sta avvenendo una rivoluzione che sta facendo non poco discutere sia i fan che gli addetti ai lavori. L’ingresso di James Gunn nel direttivo ha già stravolto numerose carte in tavola con cancellazione di progetti come Wonder Woman 3 e congelamenti di collaborazioni come con Henry Cavill nei panni di Superman. Queste scelte hanno coinvolto anche altri attori tra cui Dwayne “The Rock” Johnson, conosciuto dai fan del mondo DC per aver interpretato Black Adam.

Le parole di Dwayne Johnson su Black Adam e la risposta di James Gunn

Il wrestler americano ha fatto il suo debutto nei panni del supercriminale nell’autunno del 2022 dopo una gestazione del film durata ben 15 anni, con tanto di comparsa anche di importanti nomi della Justice Society of America come Hawkman, Doctor Fate, Atomo e Cyclone. Johnson, inoltre, ha cercato di portare in auge la richiesta di riportare indietro Henry Cavill nei panni di Superman con tanto di cameo in una scena dei titoli di coda di Black Adam. Tutto sembrava andare per il verso giusto quando lo stesso Cavill ha rilasciato un annuncio formale del suo ritorno nei panni del noto supereroe. Non sapeva, però, che James Gunn da lì a poco avrebbe annullato tutto e adesso Johnson ha deciso di rilasciare una dichiarazione proprio su questi cambiamenti.

Il comunicato ufficiale è stato rilasciato dall’attore attraverso i suoi social e afferma:

Amici miei appassionati, volevo darvi un tanto atteso aggiornamento di Black Adam riguardo al futuro del personaggio nel nuovo universo DC. James Gunn e io ci siamo sentiti, e Black Adam non sarà nei loro piani per la prima fase del nuovo universo narrativo. Tuttavia, DC e Seven Bucks hanno concordato di continuare a esplorare i modi più preziosi in cui Black Adam può essere utilizzato nei futuri capitoli del multiverso DC. James e io ci conosciamo da anni e abbiamo sempre fatto il tifo per l’un l’altro per avere successo. Non è diverso ora, e farò sempre il tifo per DC (e Marvel) per vincere e VINCERE ALLA GRANDE. Ragazzi, mi conoscete e ho la pelle molto dura e potete sempre contare su di me per essere diretto con le mie parole.

Poi ha continuato:

Queste decisioni prese da James e da tutta la direzione della DC, rappresentano la loro visione del DCU, attraverso la loro lente creativa. Dopo 15 anni di duro e instancabile lavoro per realizzare finalmente Black Adam, sono molto fiero del film che abbiamo realizzato per i fan in tutto il mondo. Ripenserò sempre alla reazione dei fan al film con enorme gratitudine, umiltà e amore. Siamo andati alla grande. Ai miei fan super appassionati di Black Adam e dei supereroi: vi voglio bene, grazie e vi ascolterò sempre, farò del mio meglio per intrattenervi. Che mese incredibile, ora ci serve un po’ di tequila! Passate una settimana produttiva e buone vacanze a voi e alle vostre famiglie!

La risposta di James Gunn non si è fatta attendere:

Amo The Rock e sono sempre entusiasta di vedere cosa lui e Seven Bucks faranno in futuro. Non vedo l’ora di collaborare presto insieme!

Love @TheRock & I'm always excited to see what he & Seven Bucks do next. Can't wait to collaborate soon. https://t.co/NLwRqBVkd1 — James Gunn (@JamesGunn) December 20, 2022

Ricordiamo che questi cambiamenti vanno avanti da ottobre, quando Warner Bros. Discovery ha assunto nuovi dirigenti per l’universo DC creando il loro marchio DC Studios. Il regista James Gunn e il produttore Peter Safran sono stati nominati rispettivamente co-CEO e CEO del nuovo studio.