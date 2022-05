Vi avevamo riportato che per avvicinare i fan all’universo di Black Adam, antieroe della DC che sarà interpretato sul grande schermo da Dwayne “The Rock” Johnson, sarebbe arrivato un tie in a fumetti su Hawkman, storico membro della Justice Society of America. Una storia in 48 pagine, scritta da Cavan Scott e disegnata da Scot Eaton. Questo però è solo uno dei tanti one-shot annunciati dalla DC Comics. Il secondo one-shot è incentrato su Cyclone e si intitola appunto Black Adam – The Justice Society Files: Cyclone #1.

A proposito del secondo one-shot sarà incentrato su Cyclone

Creata da Geoff Johns e Dale Eaglesham, Cyclone ha fatto la sua prima apparizione nel 2007 nel numero 1 della Justice Society of America. L’alter ego di Cyclone, Maxine Hunkel, è la nipote di Ma Hunkel, l’originale Red Tornado.

Il one-shot sarà scritta da Cavan Scott e illustrato da Maria Laura Sanapo mentre della copertina principale se ne occuperà Kaare Andrews .

Questa la sinossi:

Quando era giovane, Maxine Hunkel sognava di volare con la Justice Society. Ora ha finalmente i poteri e l’opportunità… ma dirà di sì? Ospite Hawkman sulla strada per Black Adam! Inoltre, continuando la storia di backup di Teth-Adam: i problemi colpiscono nel segno di Adrianna Tomaz mentre i mercenari Intergang invadono le sacre sale della sua università, alla ricerca del sacro totem che ha “liberato” – ma di quale strano metallo è fatto l’idolo, e perché Intergang ne ha così tanto bisogno?

Dopo Hawkman e ora Maxine, la DC Comics non dovrebbe tardare ad annunciare gli one-shot dedicati a Dr Fate (Pierce Brosnan) e Atom-Smasher (Noah Centineo).

Il one-shot di 48 pagine Black Adam – The Justice Society Files #1 arriva martedì 2 agosto con la copertina di Kaare Andrews .

Vi ricordiamo che Black Adam uscirà nelle sale il 21 ottobre di quest’anno. Basato sui fumetti DC del personaggio Black Adam, villain di Shazam, vedrà l’ingresso nel mondo dei cinecomics di Dwayne “The Rock” Johnson. C’è molta attesa per questo film, vittima di un vero e proprio limbo produttivo nel corso degli anni, ma il produttore Hiram Garcia sembrerebbe riporre molta fiducia nel risultato finale, visto che ha anticipato anche sequel e possibili spin-off.