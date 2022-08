Intervistati da Vanity Fair, Dwayne “The Rock” Johnson e Jaume Collett-Serra, rispettivamente protagonista e regista di Black Adam, hanno parlato della genesi del film e di come fosse connesso con Shazam! ma soprattutto di come Black Adam si è evoluto accostandolo alla serie de L’Ispettore Callaghan con Clint Eastwood.

Shazam! e Black Adam erano un unico film

Shazam! e Black Adam erano un unico film, lo conferma subito Dwayne “The Rock” Johnson:

La prima sceneggiatura era una sorta di combinazione di due storie di origini in una, quella di Shazam! e quella di Black Adam. Era questo il progetto iniziale, non era un mistero. Solo che quando lessi quella sceneggiatura capii subito che non avremmo potuto fare un film così, sarebbe stato un disservizio per Black Adam. Sarebbe stato “utile” per Shazam! ma non per Black Adam. Così ho fatto delle telefonate, ho espresso la mia opinione davvero impopolare di separare i film di modo che avessero ognuno il proprio tono.

Di quel progetto originale è rimasto solo un breve accenno nel primo film a Black Adam, una persona a cui furono concessi incredibili poteri ma usati in maniera impropria.

L’evoluzione di Black Adam e il paragone con L’Ispettore Callaghan

In questo senso è interessantissimo l’approccio di Jaume Collett-Serra che candidamente dichiara:

Non sapevo chi fosse Black Adam quando mi offrirono il progetto nel 2018 così ne ho fatto una forza, mi sono sempre più avvicino alla carattere cult del personaggio. Perché fare una classica storia di origini quando puoi renderlo un mistero. Qui non c’è per 50 minuti il protagonista che diventa un eroe e cerca di capire come funzionano i suoi poteri, qui c’è Black Adam a piena potenza e man mano scoprire chi è, cosa gli è successo e perché è così com’è.

A tal proposito il regista ha aggiunto:

Ho parlato spesso con i produttori di come volessi avvicinare Black Adam alla serie de L’Ispettore Callaghan, una serie che ha infranto le regole del cinema negli anni 70. Lì il sistema era corrotto, i criminali avevano un vantaggio e un poliziotto faceva tutto il necessario, con metodi discutibili, affinché non la passassero liscia. Black Adam ragiona allo stesso modo. È qualcosa di atavico: tutti sanno che il mondo non va sempre per il verso giusto e c’è bisogno di qualcuno che ristabilisca, anche con le cattive, un po’ d’ordine.

Johnson ha concluso dicendo che:

Black Adam è una forza inarrestabile. Per gli altri è una bestia, ed effettivamente lo è. Si risveglia dopo 5000 anni e la sua visione del mondo è molto netta, bianco e nero, non c’è spazio per altro.

A proposito di Black Adam

Vi riproponiamo il trailer di Black Adam mostrato al San Diego ComiCon 2022:

Questa è la trama:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti a pochi mesi dall’uscita nelle sale di Black Adam, fissata per il 20 ottobre 2022. Se vi interessa il personaggio di Black Adam, su Amazon potete acquistare il fumetto Ascesa e caduta di un impero.