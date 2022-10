Manca ormai pochissimo all’arrivo nelle sale di Black Adam, nuovo cinecomic della DC incentrato sul celebre antieroe interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson. Un film che segnerà un rinnovato inizio per l’attuale DCEU e promette grandi sorprese per i fan. Noi di Cultura Pop abbiamo partecipato in esclusiva al red carpet della premiere britannica, svoltasi ieri sera a Londra, e abbiamo avuto modo di intervistare cast e produttori del progetto che ha richiesto 15, lunghissimi anni per essere portato a termine. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Black Adam: le nostre interviste esclusive al cast e ai produttori

Intervista a Hiram Garcia, produttore di Black Adam

Negli ultimi mesi c’è stato un importante cambiamento in casa Warner. Cosa rappresenta, in questo contesto, il film di Black Adam e in che modo darà il via a una nuova era per il DC Universe al cinema?

La nostra speranza è proprio questa, dare il vita a una nuova era con un personaggio non così noto al grande pubblico. Abbiamo fatto un grande lavoro con personaggi più mainstream come Batman, Superman, Wonder Woman, adesso tocca all’antieroe, tocca a Black Adam. Ma in questo film vedremo anche l’introduzione della JSA (Justice Society of America) e di tutti gli altri personaggi che ruotano attorno al loro mondo. Vogliamo dare ai fan nuove storie e fare in modo che si appassionino a questi nuovi personaggi. E sono certo che Black Adam sia l’inizio di un qualcosa di grande.

Come è stato lavorare con Dwayne? Sembra davvero avere una grande passione per questo progetto, sta realizzando un media tour globale, ha coordinato il marketing del film. Ritieni che sia il perfetto Black Adam?

Assolutamente, lui è nato per questo ruolo. Ho avuto il privilegio di lavorare con lui su molti progetti, ma Black Adam è un qualcosa di speciale. Ne abbiamo parlato a lungo per gli ultimi 15 anni e ce l’abbiamo messa tutta per fare in modo che si concretizzasse. Anche quando stavamo lavorando ad altro, Dwayne mi domandava sempre dello status del film e come stesse procedendo. Black Adam è stato sa sempre un sogno di famiglia, mio, suo, di Danny Garcia e dell’intero team di Seven Bucks Promotions. Vederlo finalmente realizzato è un qualcosa di fantastico.

Intervista a Beau Flynn, produttore di Black Adam

Siamo alla premiere londinese di Black Adam, come ci si sente ad aver realizzato un film dopo un percorso durato 15 anni?

Ascolta, guardati intorno. Sono emozionato e mi sto divertendo tantissimo. Quando lavori per così tanto tempo a un film lo fai per la sua buona riuscita e per la reazione dei fan. Vuoi accontentarli e fare in modo che entrino a contatto con questi personaggi e in un certo senso ce l’abbiamo fatta.

Quali sono state le sfide più grande nel portare a termine questo progetto?

Si è trattato di un percorso molto tortuoso perchè Black Adam non ha quella nomea e riconoscibilità di un Batman o di un Superman. Il motore trainante dell’intero progetto è stato ovviamente Dwayne e assieme a lui abbiamo avuto una grande sceneggiatura, un grande regista come Jaume Collet-Serra e un cast formidabile: da Pierce Brosnan a Sarah Shahi, tutti hanno contribuito alla riuscita del film.

Cosa possono aspettarsi i fan da questo film?

Possono aspettarsi mastodontiche scene d’azione, personaggi mai visti prima e anche tematiche molto umane. C’è tanto cuore in questo film ed è facile empatizzare con i protagonisti. Per non parlare poi della scena finale che cambia letteralmente le carte in tavola per il futuro dell’universo DC al cinema.

Recuperate la nostra recensione: Black Adam, recensione: non è tutto sempre bianco o nero

Intervista a Noah Centineo, interprete di Atom Smasher

Come ci si sente a interpretare Atom Smasher e cosa ti è piaciuto di più del tuo personaggio?

Mi piace il fatto che sia soltanto un giovane metaumano che non ha alcuna idea di cosa significhi essere un supereroe. Ma in cuor suo vuole fare il meglio nelle sue possibilità per riuscirci e mi piace molto questa sua inesperienza.

Eri già un fan di Atom Smasher prima di entrare nel cast?

Non avevo alcuna idea del personaggio, che tu ci possa credere o meno. Non ero un grande fan del mondo dei fumetti fino a quando non ho incontrato il regista, Jaume. Mi ha spiegato nel dettaglio il ruolo di Black Adam e il perchè avesse scelto Atom Smasher come giovane recluta. Ovviamente in questo film non lo incontriamo come personaggio fatto e finito, ma ho cercato di gettare le fondamenta per la sua storia in modo che possa essere esplorata anche in futuro. E speriamo che funzioni.

Intervista a Aldis Hodge, interprete di Hawkman

Finalmente vedremo Hawkman sul grande schermo. Quanto sei entusiasta per il tuo personaggio?

Sono davvero entusiasta. Non avevo realizzato dell’importanza di Hawkman nel mondo dei fumetti, e in quello di Black Adam nello specifico, fino a quando non avevo ottenuto la parte.

Come ci si sente a far parte dell’universo di Black Adam e di una nuova era per il mondo DC?

Essere agli albori di questo progetto e far parte di questo mondo rappresenta per me un qualcosa di fantastico. C’è grande entusiasmo nell’aria per questo film e non sono mai stato così pronto.

Intervista a Quintessa Swindell, interprete di Cyclone

Puoi dirci qual è stata l’esperienza più bella sul set del film?

La prima scena in cui siamo stati tutti in costume nei nostri personaggi è stato un momento fantastico. C’era stata molta preparazione ed è stato davvero emozionante.

Chi è stata la miglior co-star con cui hai lavorato? Dwayne, Pierce?

Sono stati tutti fantastici, ma ho stretto moltissimo con Noah, siamo due facce della stessa medaglia. Anche i nostri personaggi hanno una storia molto simile, si sentono inesperti nel loro ruolo e devono capire cosa significhi essere un supereroe. Quando mi trovavo in difficoltà sul set e non sapevo cosa fare, Noah era in prima linea nel darmi consigli. Abbiamo lavorato molto bene assieme.

Intervista a Sarah Shahi, interprete di Isis

Fatico ancora a crederci. Non avrei mai immaginato di far parte di questo mondo ed è un sogno diventato realtà. In questo film i fan possono trovare di tutto. C’è azione drammatica, c’è della commedia, ci sono anche delle prese di posizione geo-politiche. Non esiste il bianco e il nero, ci sono anche delle sfumature grigie nel mezzo e Black Adam le coglie alla perfezione. Una metafora dell’essere umano dal momento che penso che anche noi siamo fatti alla stessa maniera. Dwayne è assolutamente fantastico, ha un cuore grandissimo e si è sempre preso cura di tutti i noi. Quando sul set si rendeva conto che alcuni di noi avevano meno battute sul copione rispetto a lui, cambiava il tutto in corso d’opera per evitare che il suo ruolo oscurasse gli altri. Ed è quello che ha fatto anche durante questo media tour mondiale. Non vuole che la sua fama sovrasti gli altri, bensì fa di tutto per fare in modo che ognuno di noi possa brillare. Persona fantastica.

Black Adam The Rock

Black Adam, nelle sale italiane dal 20 ottobre

Black Adam è un’antica divinità con i poteri degli dei egizi che si propone di “scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno” dopo 5000 anni di prigionia e pensa che i suoi poteri siano in realtà una maledizione. Tra questi “doni” emergono la capacità di volare e muoversi a una velocità superiore a quella della luce. Inoltre, possiede un’incredibile super-forza, in grado di piegare l’acciaio, spaccare i muri con un pugno e spostare oggetti pesantissimi.