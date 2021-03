Black Adam: Pierce Brosnan vestirà i panni di Doctor Fate

L’attore irlandese naturalizzato statunitense Pierce Brosnan si aggiunge al ricco cast di Black Adam nei panni del Doctor Fate. La pellicola prodotta dalla Warner Bros vedrà Dwayne Johnson impersonare l’antieroe DC che dà il titolo al film. Kent Nelson è invece l’identità sotto cui si nasconde il potente mago Doctor Fate. Il dominio delle arti magiche sarà l’arma mistica che lo stregone dovrà mettere in campo contro Black Adam. Gli artefatti con cui opporsi all’avvento del Chaos? L’amuleto di Anubi, il mantello del Destino e l’Elmo del Fato.

Pierce Brosnan è l’ultimo in linea temporale ad aggiungersi al cast del film, con le riprese che prenderanno il via ad aprile, dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19. Tra gli attori coinvolti troviamo anche Noah Centineo ad interpretare Atom Smasher, personaggio dotato di una forza sovraumana e dalle abilità legate al controllo della struttura molecolare. Il ruolo di Hawkman spetterà invece all’attore Aldis Hodge, mentre il dominio sugli elementi atmosferici è affidato a Quintessa Swindel, chiamata a dare voce e corpo a Cyclone, tra i membri più giovani della Justice Society of America.

Con l’arrivo di Pierce Brosnan e del suo Doctor Fate, il quadro dei main charachters protagonisti di Black Adam è quasi al completo. Resta ancora avvolto nel mistero il ruolo dell’attrice Sarah Shani anche se in molti scommettono che dietro la figura della professoressa universitaria si celi in realtà il personaggio di Isis, super eroina che ha ricevuto in dono i poteri dell’omonima divinità egizia e moglie dello stesso Black Adam. L’uscita di Black Adam prevista per il 2021 aggiunge un nuovo tassello all’Universo DC, con un fil rouge che richiama anche il film Shazam! creando inattesi sviluppi per i personaggi di questi universi fantastici che si incontrano.