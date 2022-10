Attraverso le anticipazioni emerse online circa il numero 45 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto dal 10 ottobre 2022, apprendiamo il titolo, la data di uscita del film animato di Black Clover, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Yuki Tabata, e dove vederlo in streaming.

Black Clover Il Film: titolo, data di uscita, dove vederlo in streaming

Black Clover Il Film: titolo e data di uscita

Secondo quanto diffuso dai fortunati in possesso delle copie staffetta di Shonen Jump, il film animato si intitola Black Clover: Sword of the Wizard King ed è atteso per il 31 marzo 2023 in tutti i cinema giapponesi.

Black Clover Il Film: dove vederlo in streaming

Black Clover Il Film sarà disponibile nel resto del mondo sempre dal 31 marzo 2023 in streaming su Netflix.

E non è finita qui. La rivista giapponese svelerà anche il design di un personaggio originale mai apparso nel manga e realizzato dal mangaka Yuki Tabata stesso. L’autore, difatti, ricopre il ruomo di supervisore capo e designer dei personaggi originali.

Il personaggio in questione si chiama Konrad, ovvero il precedente Imperatore Magico un tempo tanto amato da Regno di Clover. Toshihiko Seki è l’attore che interpreterà il personaggio. Ecco di seguito in anteprima il design di Konrad:

Black Clover Il Film: il trailer

Ricordiamo che l’adattamento film della serie è ufficialmente il sequel della serie anime andata in onda da ottobre 2017 a marzo 2021 e narrerà eventi del manga. Il film fa parte dei festeggiamenti del 7° anniversario dell’opera e di seguito riproponiamo il recente teaser:

In merito al manga, invece, la serie è tornata alla serializzazione a luglio 2022 dopo una pausa che ha permesso all’autore di preparare materiale per l’arco narrativo finale ora in corso.

Il manga e l’anime

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015. In Italia è pubblicato da Planet Manga che pubblica anche Black Clover Quartet Knights, manga spin-off tratto dall’omonimo videogioco uscito per PlayStation 4 (recuperatelo su Amazon) portato a compimento.

Per quanto riguarda l’anime è stato trasmesso in simulcast con il Giappone su Crunchyroll ed è stato sviluppato da Studio Pierrot. Nello staff figurano: Tatsuya Yoshihara (Monster Musume, Yatterman Night, Muromi-san, Long Riders!) alla regia; Kazuyuki Fudeyasu (Is the order a rabbit?, Tantei Opera Milky Holmes, Yatterman Night) alle sceneggiature; Itsuko Takeda (Ristorante Paradiso, Level E, Blue Drop) e Kumiko Tokunaga (Kingdom) al character designer; Minako Seki (The Silver Guardian, Kingdom) alla colonna sonora. La serie anime andata in onda da ottobre 2017 a marzo 2021 e seguirà un film animato in uscita il 31 marzo 2023.

Questa la sinossi: