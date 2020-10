Black Clover: Tatsumaki Studio annuncia la nuova figure di Asta

Nella giornata di ieri, l’azienda Tatsumaki Studio ha aperto i preordini della prima statua dedicata alla serie di Black Clover, partendo proprio da uno dei due protagonisti della storia ovvero Asta. La statica sarà realizzata completamente in PVC per la loro linea Shonen Stars, raggiungendo l’altezza di 19 cm circa.

La statua proposta dall’azienda vede il giovane protagonista Asta in una posa dinamica mentre attacca un nemico armato di due spade. Il lavoro incredibile svolto dagli scultori lo si può vedere benissimo in tutti i dettagli utilizzati per ricreare al meglio il protagonista. L’intera figure è ricca di particolari, frutto del lavoro certosino dell’azienda che ha saputo conferire anche un effetto di movimento ai capelli e ai vestiti di Asta, senza tralasciare l’effetto sporco e ferroso delle due spade.

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabat, arrivato al 26 Tankobon (volume) disponibile anche in Italia distribuito da Panini Comics. La trama si svolge in un mondo pervaso dalla magia, dove due neonati di nome Asta e Yuno sono abbandonati dinanzi ad una chiesa. Asta è l’unica persona in questo mondo senza potere magico, mentre Yuno possiede un talento magico straordinario. All’età di quindici anni, i due amici sostengono la prova che li porterà a ricevere il loro grimorio, un libro magico che serve ad accrescere i poteri del proprietario. A gran sorpresa Asta riceve un grimorio particolare, mentre Yuno ottiene un grimorio molto raro.

La statua di Asta tratta da Black Clover è già disponibile per il preordine e la potete prenotare ufficialmente a questo indirizzo al prezzo di 98.00 Euro, con uscita stimata nel terzo quadrimestre del 2021.