Black Goku Super Saiyan Rosè S.H.Figuarts: Recensione

Tamashii Nations e Bandai Spirits hanno rilasciato la figure di Black Goku Super Saiyan Rosè tratta da Dragon Ball Super per la loro linea S.H. Figuarts. In verità non si tratta di un prodotto inedito ma di una terza ristampa del personaggio, che, a differenza delle altre due release precedenti, contiene solamente lo stretto indispensabile. Ne vale veramente l’acquisto? Scopritelo nella nostra analisi!

Il personaggio

Il Super Saiyan Rosè, a detta di Zamasu, è ottenuto quando, una divinità nel corpo di un Saiyan, supera il limite del Super Saiyan God, infatti, è la trasformazione raggiunta da Black Goku ed è la sua versione del Super Saiyan God Super Saiyan. I capelli diventano di un colore rosa pastello con riflessi bianchi, le sopracciglia assumono il colore rosa chiaro e gli occhi diventano di colore grigio chiaro anche se appaiono di un rosa più chiaro attraverso l’aura che lo circonda. Una volta trasformato l’aura assume un colore rosso scuro all’esterno, diventando un rosa verso l’interno, facendo cambiare di tonalità anche l’abito che diventa più viola.

Confezione e Blister

La scatola si presenta direttamente in molto semplice ma con con un ottimo impatto visivo. Nella parte frontale, sul lato desto, vediamo una foto a mezzo busto di Black Goku Super Saiyan Rosè, sul basso una striscia bianca con i loghi dell’azienda e di Dragon Ball Super, mentre spostandoci sulla sinistra, troviamo la classica vetrina trasparente che ci permette di vedere parte del contenuto al suo interno. Sul lato destro ci sono delle immagini in bianco e nero, mentre sul retro diverse immagini ufficiali in varie pose e alcune informazioni sul prodotto.

Una volta aperto il box, oltre al classico foglietto illustrativo, abbiamo trovato solo un blister che insieme alla figure contiene quei pochi ma fondamentali accessori che ci permetteranno di arricchire Goku Black nelle pose. Il prodotto è corredato da tre volti intercambiabili, due coppie di mani e una mano destra singola. Anche questa volta Tamashii non ha inserito all’interno nessuna basetta che possa aiutarci nel posare la figure in pose particolarmente dinamiche e ha pure evitato di inserire la testa di Black Goku non trasformato.

Black Goku Super Saiyan Rosè

Goku Black misura un’altezza totale di 16 cm circa, in linea con la maggior parte delle S.H. Figuarts, ed è completamente realizzato in plastica. Il corpo utilizzato è lo stesso delle due precedenti versioni, riadattandolo nel colore per somigliare ancora di più alla controparte animata della serie tv. La divisa da combattimento, grazie al buon lavoro di pittura, assume una tonalità viola dovuta all’aura di colore rosso scuro. I capelli nello sculpt sono rimasti uguali, cambiando invece la tonalità di colore che diventa un rosa pastello.

La posabilità non tradisce le aspettative, d’altronde la figure era già stata collaudata: Le articolazioni risultano sempre rigide e la mobilità generale è davvero ottima. Grazie all’utilizzo di mani e volti intercambiabili ci si potrà sbizzarrire e ricreare qualsiasi posa dalle più statiche a quelle più dinamiche, ma per fare ciò avrete bisogno di un piedistallo stage act, che, purtroppo, non è fornito in dotazione.

Conclusioni

In conclusione possiamo definire Black Goku Super Saiyan Rosè, un buon prodotto, realizzato bene senza particolari difetti di produzione. E’ un vero peccato che in questa ristampa/recolor non abbiano aggiunto tutti gli effetti extra delle precedenti versioni. La cosa buona, che non va presa sotto gamba è che se ve lo eravate persi nelle due precedenti uscite, questa è la volta buona per poterlo recuperare a un prezzo davvero conveniente ampliando così la vostra collezione di Dragon Ball.

Goku Black Super Saiyan Rosè sarà disponibile nei negozi in Italia a Ottobre 2021 a un prezzo indicativo di 39,90 €. Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.