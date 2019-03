Black Hammer 3 – L’era del terrore, in arrivo dal 28 marzo

BAO Publishing ha annunciato l'imminente arrivo della prima parte di Black Hammer 3 - L'era del terrore. Torna in Italia l'opera di Jeff Lemire!

BAO Publishing, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che porterà in Italia Black Hammer 3, l’ultima fatica del pluripremiato sceneggiatore e fumettista canadese Jeff Lemire. Arriverà quindi anche sul territorio nostrano la serie a fumetti di supereroi disfunzionali disegnata da Dean Ormoston e colorata da Dave Stewart.

“Abraham Slam, Golden Gail, Barbalien e il colonnello Weird – il gruppo di eroi dimenticati di Spiral City, in esilio forzato sulla Terra – stanno per affrontare la dura verità che li ha portati all’isolamento […] Lucy Weber è diventata Black Hammer e sta per rivelare dove si trova veramente la Fattoria ma, proprio in quel momento, sparisce“, spiega il comunicato. “La supereroina affronterà un folle viaggio costellato di divinità bizzarre, eroi assurdi e demoni ingannatori per ritrovare la strada di casa“.

“In questo emozionante, complesso capitolo della saga degli ex-eroi di Spiral City, si scoprirà la verità sulla loro condizione di esilio extradimensionale. Ma la risposta alla domanda che li angosciava da un decennio non farà che sollevare altre problematiche e interrogativi. Un tributo all’età dell’oro dei supereroi, confezionato da due autori – gli osannati Jeff Lemire e Dean Ormston – che li amano come poche altre persone al mondo. Una serie originalissima, che non smette di stupire“, conclude il bollettino ufficiale.

Per chi non conoscesse gli autori di quest’opera, Jeff Lemire rappresenta uno dei maggiori talenti dei comics americani che vanta collaborazioni con le principali case editrici, scrivendo Animal Man, Green Arrow, Superboy, Superman, Hawkeye, Swamp Thing, Batman, X-Men e tanti altri. Dean Ormston, invece, è un disegnatore e fumettista inglese che ha lavorato come artista nell’opera 2000AD, pubblicato da Vertigo, e come disegnatore di Sandman, scritto da Neil Gaiman.

L’editore, infine, ha comunicato che il volume in questione sarà disponibile al prezzo consigliato di 19 euro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.