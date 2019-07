Black Lightning prima o poi avrà un crossover con l’Arrowverse?

Black Lightning è l'unica serie supereroistica in onda su The CW a non aver mai avuto un crossover con le altre serie DC Comics, le cose cambieranno?

Mentre tutte le serie dell’Arrowverse si preparano a Crisis on Infinite Earths, il mega-crossover che riscriverà per sempre l’universo supereroistico televisivo creato da The CW, una serie se ne sta in disparte per l’ennesima volta da quando è cominciata, parliamo di Black Lightning.

Iniziata nel 2017, Black Lightning fa immediatamente discutere per la scelta del canale di distribuzione internazionale, Netflix, segno che nonostante si parlasse di supereroi DC Comics, lo show non avrebbe potuto prendere parte ad episodi crossover, visto che le altre produzioni erano invece distribuite altrove. La serie racconta di Jefferson Pierce, che in gioventù era il supereroe Black Lightning, uomo capace di veicolare l’elettricità nel suo corpo come potente scariche di fulmini, ma in seguito ad una cruenta battaglia che lo provò molto, decise di apprendere il costume al chiodo e ritirarsi a vita privata per il bene della propria famiglia, diventando Preside del Liceo di Freeland, in Georgia. Quando la criminalità locale torna ad emergere in città sotto l’egemonia del crudele Tobias Church, i poteri di Jefferson si risvegliano nelle sue figlie: una nuova generazione di eroine è giunta in città, e Pierce è costretto a riabbracciare la causa, indossando nuovamente il costume di Black Lightning.

Da allora, la serie ha continuato il suo percorso regolare su The CW per due stagioni senza mai venire toccata dagli eventi di Arrow, The Flash, Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow. Non è chiaro nemmeno sapere in quale Terra lo show si muova, visto che, nonostante sin dall’episodio pilota ci sia stato detto che esistono altri supereroi nel mondo, non ne abbiamo mai visto nessuno. Tuttavia le cose potrebbero presto cambiare, stando alle parole del suo protagonista, Cress Williams: “Mi piacerebbe tantissimo che Supergirl venisse a trovarci a Freeland. Ne abbiamo parlato tantissimo nel corso delle ultime settimane, e… nonostante non vi sia nulla di ufficiale al momento, se a questo punto dovesse accadere, diciamo che non ne sarei così sorpreso.” Anche Nafessa Williams interprete di Anissa “Thunder” Pierce si è detta estremamente favorevole all’eventualità. :”Ho già combattuto con Black Lightning, quindi ho perfettamente chiaro come sia lottare con un uomo… ecco perché penso che un crossover con Supergirl sarebbe interessante, credo che fare squadra con una supereroina, rafforzerebbe molto la forza femminile dello show.”

Forse, proprio Crisis on Infinite Earths, saprà rimescolare le carte affinché Black Lightning e il nuovo universo televisivo DC Comics possano entrare in contatto ed approfondire la conoscenza. Ma fino ad allora non resterà che godersi questi mondi distinti e separati.