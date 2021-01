Un Black Lotus in condizioni perfette è all’asta su eBay

Il Black Lotus dell’espansione Alpha è forse la carta più rara e costosa di tutto Magic The Gathering e in questi giorni è stata aperta un’asta su eBay, dove al momento in cui scriviamo ha raggiunto la cifra di 310500 $!

La carta, inoltre, è stata fatta “gradare“, ovvero è stata valutata da un ente che si occupa di ciò (in questo caso PSA), che in base alle condizioni, alla centratura dell’immagine e ad altri fattori, da un “voto” da 1 a 10. Questo Black Lotus ha la valutazione massima ed è quindi considerato in condizioni perfette, oltre ad avere un autografo del disegnatore della carta stessa Christopher Rush.

Al mondo, i “Loto Nero” con questa valutazione si possono contare sulle dita di una mano (o al massimo due), ma comunque, quest’ultima è quella che fino ad ora ha raggiunto il valore più alto. Nel 2020, ne fu venduto un altro per la modica cifra di 250000 $, mentre nel 2019 un esemplare con una valutazione 9.5 raggiunse il valore di 160000 $.

Il mercato delle carte è molto attivo e molti stanno controllando, grazie anche al molto tempo libero dato dai precedenti lockdown, nelle proprie cantine o soffitte le loro vecchie collezioni alla ricerca dell’affare. Basti pensare che alcune carte Pokémon hanno raggiunto cifre astronomiche, al pari di quelle di Magic: un esempio è il Charizard battutto all’asta per 300000 $, così come un Blastoise sempre del set base e prima edizione, che ha raggiunto la cifra astronomica di ben 360000$!

Chissà che anche nelle vostre vecchie scatole contenenti i vostri giochi dell’infanzia non si nasconda un vero e proprio tesoro!