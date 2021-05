Un Black Lotus è in vendita a oltre 220 mila Euro

Il negozio di carte collezionabili di Tokyo Hareruya ha messo in vendita sul suo shop un Black Lotus di Alpha (la prima espansione di Magic: The Gathering mai uscita) al prezzo di 30 milioni di Yen, che al cambio corrispondono a circa 220 mila Euro.

La leggendaria carta, stampata solamente nelle prime tre edizioni del noto gioco di carte collezionabili, viene definita in condizioni “SP” (letteralmente “Slightly Played“, ovvero “Leggermente Giocata”) nella scala che viene utilizzata per definirne l’usura e la qualità. Si tenga presente che il rango più alto è quello definito “Mint“, ovvero senza nessun difetto di sorta, pressature o righe, a cui fa seguito il cosiddetto “Near Mint” che corrisponde alla definizione di “Pari al nuovo”.

Il Black Lotus in vendita a Tokyo presenta, quindi, alcuni difetti, ma questo non cambia il suo prezzo davvero alto e contando che Hareruya non è un sito d’aste, ma un negozio vero e proprio, chi fosse interessato all’acquisto sa che il prezzo della mitica carta è quello, senza particolari variazioni di sorta. Inoltre, delle tre versioni disponibili, è sicuramente quella più rara in circolazione, poichè facente parte della prima vera e propria espansione di Magic: The Gathering e dal momento che ne sono state stampate solamente 1100 copie in totale, molte delle quali sono andate probabilmente perse per sempre.

A Gennaio di quest’anno, era già stato messo in vendita all’asta su eBay un altro esemplare di Black Lotus di Alpha in condizioni Mint e fatto gradare da PSA (l’ente che si occupa di dare una valutazione agli esemplari di carte da collezione) con la massima valutazione possibile; questo è stato alla fine venduto alla cifra monstre di 500 mila dollari!

