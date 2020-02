Black OX GX-29R di Tamashii Nations

Tamashii Nations ha aperto i preordini per la ristampa di un robot appartenente alla linea S.O.C. ( soul of chogocking ), il modello è il GX-29R ovvero il Black OX tratto dalla serie anime Tetsujin 28 (in Italia meglio conosciuto come Super Robot 28).

Queste action figure sono realizzate per buona parte in metallo con diversi elementi di plastica o PVC per bilanciare meglio il robot nelle sue pose dinamiche. Il Black OX sarà alto circa 17 cm e sarà perfettamente in scala con il suo rivale il Tetsujin 28 già uscito precedentemente in ristampa un paio di anni fa. Il robot sarà completamente snodato e pieno di accessori di ricambio tra cui mani, una testa danneggiata, una mini figure del Dottor Shikishima in più troveremo uno stand espositivo per poterlo fissare in sicurezza senza il pericolo di caduta. Troveremo incluse anche due batterie che permetteranno l’illuminazione degli occhi.

Black OX è stato creato dal Professor Shutain Franken uno scienziato pazzo solitario. Anche se lo vediamo sempre calmo e molto ben informato usa i suoi poteri al servizio del male per creare robot dannatamente pericolosi. Nella versione originale della serie manga degli anni ’60, si chiama Dr. Black Dog. Il professore contiene dentro di sé il lato oscuro del servitore della conoscenza che si discosta dalle regole morali inerenti agli esseri umani, usandole a suo vantaggio per il proprio tornaconto personale.

Il costo della figure di Black OX sarà di 14.080 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 164.00 Euro ) e uscirà nel mese di agosto 2020 in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbe arrivare nel mese di ottobre circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.