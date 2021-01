Black Panther 2: Chadwick Boseman non sarà ricreato in CG

La morte di Chadwick Boseman è stata sicuramente un evento tragicamente importante per Marvel e i suoi film. Un coinvolgimento che abbiamo già visto con il murales in suo onore realizzato a Disneyland, ma che continua a manifestarsi tramite le scelte della società per il futuro.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha infatti recentemente dichiarato ufficialmente che per Black Panther 2 l’attore non verrà ricreato in computer grafica (CG) o altri effetti speciali per ricreare le sembianze dell’attore. Ricordiamo che già in passato si era parlato di non voler trovare un altro attore per sostituire il personaggio di T’Challa.

Durante un’intervista queste sono state le parole di Feige:

“C’è così tanto dei fumetti e quel primo film che fa parte del mondo di Wakanda. Wakanda è un luogo da esplorare ulteriormente con personaggi e sottoculture diverse. Questo è stato sempre l’obiettivo principale della storia successiva, sin dall’inizio.

Non ci sarà un Chadwick in CG e non intendiamo fare un recast per il personaggio di T’Challa. Ryan Coogler sta lavorando molto duramente in questo momento sulla sceneggiatura con tutto il rispetto, l’amore e il genio che ha, il che ci dà grande conforto, pertanto si è sempre trattato di promuovere la mitologia e l’ispirazione di Wakanda. C’è anche il compito di onorare e rispettare anche gli apprendimenti e gli insegnamenti di Chad.”

Ryan Coogler, sceneggiatore del primo Black Panther che tornerà anche per il sequel, cercherà quindi di orchestrare il film evitando di coinvolgere direttamente T’Challa, o magari si tenterà qualche stratagemma come venne fatto per Carrie Fisher per inserire Leia Organa negli ultimi film di Star Wars. Non è chiaro inoltre se si eviterà di ricreare solo il volto di Chadwick Boseman o del tutto il suo personaggio nella tuta integrale di Black Panther.