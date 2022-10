Manca ormai soltanto un mese all’uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever, film che chiuderà ufficialmente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e avrà l’arduo compito di continuare la grande eredità lasciata dal compianto Chadwick Boseman. Grande new entry sarà Namor, celebre personaggio dei fumetti che verrà interpretato dall’attore messicano Tenoch Huerta. Il suo ruolo, a quanto pare, non sarà ben scontato come sembra.

Black Panther 2

Il Namor di Black Panther 2 sarà un antieroe

Ai microfoni di Empire l’attore ha dichiarato che il suo Namor sarà un antieroe e non un villain tradizionale: “I latino-americani sono spesso rappresentati come i cattivi nei film Hollywoodiani. E adesso siamo gli eroi, o anti eroi in questo caso. Namor non sarà un semplice villain. Finalmente i latino-americani stanno facendo qualcosa di cui essere orgogliosi nel cinema“. Creato nel 1939 da Bill Everett, Namor McKenzie è comparso per la prima volta in Marvel Comics #1, ma è stato uno dei personaggi della Golden Age della casa editrice a tornare nel Marvel Universe, dove ha rivestito diversi ruoli, arrivando anche a minacciare la solidità della Fantastic Family.

Stando alle indiscrezioni della catena di cinema canadese Cineplex, Black Panther: Wakanda Forever potrebbe durare 2 ore e 41 minuti, rendendolo a tutti gli effetti il film più lungo di tutta la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e il secondo film più longevo in assoluto. L’uscita nelle sale americane è fissata all’11 novembre, mentre in Italia arriverà due giorni prima. T’Challa, invece, non verrà infatti interpretato da un nuovo attore, né tantomeno ricreato in CGI, visto che il film racconterà innanzitutto delle vicende legate al mondo del Wakanda e di tutti gli altri personaggi visti nel primo film. Nessuna menzione, per il momento, della possibile presenza del Dottor Destino, celebre villain dei fumetti. Si era a lungo vociferato di come potesse apparire nel film, ma per molti sarà una delle sorprese nelle scene post-credits.