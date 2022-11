Hot Toys ha pubblicato le foto ufficiali e rosi noti i dettagli per la loro nuova action figure dedicata all’ultima fatica dei Marvel Studios che ha recentemente fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche, Black Panther: Wakanda Forever. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova proposta.

Foto: ©Hot Toys

L’action figure di Black Panther: Wakanda Forever

L’action figure Hot Toys dedicata a Black Panther: Wakanda Forever è realizzata in scala 1/6 per un’altezza complessiva di poco meno di 30 cm. Dalle immagini ufficiali possiamo apprezzare il grande lavoro svolta dall’azienda per restituire al personaggio un alto numero di dettagli coerenti all’aspetto di Black Panther in Black Panther: Wakanda Forever. Dal punto di vista della produzione, il personaggio è dotato, tra le altre cose, di una testa mascherata completamente nuova e ricca di elementi mistici. La tuta anch’essa meticolosamente realizzata e arricchiti di numerosi dettagli dorati. Vi ricordiamo inoltre che questo prodotto è completamente posabile grazie ai suoi oltre 30 snodi sparsi in tutto il corpo. Questo rende di fatto replicare le scene più iconiche viste nel film.

Foto: ©Hot Toys

Gli accessori

Come la tante altre proposte facenti parte del catalogo Hot Toys, anche questa nuova figure dedicata al lungometraggio Black Panther: Wakanda Forever dei Marvel Studios porta con sé tante interessanti chicche. Tra queste troviamo la presenza di una lancia da combattimento, i guanti in vibranio, numerose mani intercambiabili con differenti aperture e infine un comodo quanto utile piedistallo. Quest’ultimo garantirà la massima stabilità all’action figure in fase espositiva e permetterà al collezionista di posare il personaggio anche in pose dinamiche.

Foto: ©Hot Toys

Data di uscita

I preordini per l’action figure saranno a breve disponibili. Secondo quanto emerso, la sua distribuzione è prevista tra il primo e il secondo trimestre del 2024. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti vi invitiamo a visitare il sito del produttore o del distributore.