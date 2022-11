In occasione del tanto atteso debutto nelle sale cinematografiche del nuovissimo film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever (9 Novembre 2022), abbiamo pensato di presentarvi una serie di fumetti perfetti per conoscere a fondo il personaggio di Pantera Nera, così da ripercorrerne la storia e scoprire quali avventure racconterà il film. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther è un grande leader, un eroe, il simbolo di un popolo e senza dubbio uno dei personaggi tra i più introspettivi dell’universo Marvel. Così è T’Challa, il Black Panther interpretato dal compianto Chadwick Boseman nel film omonimo del 2018.

Scomparso il re, la Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali nel sequel targato Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever.

I fumetti dedicati al personaggio

Marvel-Verse: Black Panther

Foto: ©Panini Comics

La prima proposta editoriale che vogliamo portare alla vostra attenzione è un volume che propone una selezione delle migliori storie del super eroe fornendo una panoramica completa dalle sue origini ad oggi: Marvel-Verse: Black Panther. L’opera è ottima per prendere confidenza con il personaggio, e porta il lettore all’interno di mondi apparentemente lontani dove il re del Wakanda, da sempre votato a servire il suo popolo quanto attento a dare il suo contributo al mondo in qualità di membro degli Avengers, incontrerà, tra gli altri, Iron Man, i Fantastici Quattro e Visione. Il volume contiene le storie scritte da alcuni dei migliori autori di fumetti come Jerry Bingham, Manuel Garcia, Peter B. Gillis, e Nnedi Okorafor. Siete pronti a viaggiare tra metropoli e savane? Marvel-Verse: Black Panther viene proposto sul mercato in un volume unico brossura composto da 128 pagine a colori nel formato 15×23. Il suo prezzo consigliato è di 9,90 euro. Potete trovarlo in libreria, fumetteria e anche su Amazon.

Black Panther: Shuri

Foto: ©Panini Comics

Passiamo ora alla seconda proposta dedicata ai fumetti sul personaggio: Black Panther: Shuri. La storia narra le vicende legate a un attentato alla vita di T’Challa e alla conseguente ricerca di un sostituto che erediti il mantello di Pantera Nera. In Black Panther: Shuri arriva dunque per principessa il momento di fare il grande passo e affrontare il pericoloso rituale per diventare la nuova Pantera. Il volume porta al lettore una storia che unisce alcuni tra i personaggi e i luoghi più straordinari del mondo Marvel, facendogli di fatto vivere una storia che ha al centro una crisi senza precedenti. Preparatevi dunque ad assistere a un mix di antichi rituali, apparecchiature avveniristiche, elementi di fantascienza e di magia. Black Panther: Shuriviene è proposto sul mercato in un volume unico cartonato composto da 288 pagine a colori nel formato 18.3×27.7. Il suo prezzo consigliato è di 33,00 euro. Potete trovarlo in libreria, fumetteria e anche su Amazon.

Shuri: Wakanda per sempre e Nelle Terre del Cuore

Foto: ©Panini Comics

Continuiamo la nostra panoramica proponendovi due graphic novel dedicate alla principessa del Wakanda: Shuri: Wakanda per sempre e Nelle Terre del Cuore. I due volumi hanno approccio al lettore che potremmo definire young adult, e portano a immergersi all’interno di diverse missioni fatte da altrettante avversità. Il tema centrale che emerge da queste letture è quello legato alle nuove responsabilità della protagonista nonché al naturale confronto con il fratello e al ruolo per cui non ci si sente abbastanza all’altezza. Riuscirà la piccola Shuri, principessa dalla mente brillante e geniale scienziata, a emergere dall’ombra del fratello maggiore?

Foto: ©Panini Comics

Shuri: Wakanda per sempre è proposto sul mercato in un volume unico brossurato composto da 224 pagine a colori nel formato 15×23. Il suo prezzo consigliato è di 9,90 euro. Potete trovarlo in libreria, fumetteria e anche su Amazon. Nelle Terre del Cuore è proposto sul mercato in un volume unico brossurato composto da 120 pagine a colori nel formato 15×23. Il suo prezzo consigliato è di 9,90 euro. Potete trovarlo in libreria, fumetteria e anche su Amazon.

Io sono Black Panther

Foto: ©Panini Comics

Veniamo ora a quello che è a tutti gli affetti un volume imperdibile per tutti i fan di T’Challa: Io sono Black Panther. L’opera contiene la bellezza di quindici tra le più celebri storie del personaggio insieme a un prezioso apparato redazionale utile al lettore per comprende nel dettaglio tutti i più importanti eventi della lunga carriera della Pantera Nera! Siete pronti a conoscere come mai prima d’ora il il primo super eroe nero ad opera dei leggendari Stan Lee e Jack Kirby? Io sono Black Panther è disponibile sul mercato in un volume unico cartonato composto da 120 pagine a colori nel formato 18.3×27.7. Il suo prezzo consigliato è di 25,00 euro. Potete trovarlo in libreria, fumetteria e anche su Amazon.

Black Panther: Chi è la Pantera Nera?

Foto: ©Panini Comics

Veniamo ora all’ultima proposta con un altro volume imprescindibile per ogni appassionato del genere: Black Panther: Chi è la Pantera Nera? Tra i fumetti dedicati a Black Panther questo è un vero e proprio classico moderno che vede la firma del produttore di Django Unchained Reginald Hudlin e del grande maestro John Romita Jr. L’opera è ora proposta sul mercato in una speciale versione deluxe in edizione cartonata composta da 160 pagine tutte da scoprire. Il prezzo di vendita consigliato al pubblico è di 23,00 euro. Potete acquistare Black Panther: Chi è la Pantera Nera? in libreria, fumetteria e anche su Amazon.

Per concludere, nel caso ve la siate persa, vi inviamo a guardare la nostra speciale intervista fatta al pluripremiato autore John Romita Jr in occasione di Lucca Comics and Games 2022. A condurla, i nostri Domenico Bottalico e Manuel Enrico.