Hot Toys e Sideshow hanno recentemente annunciato una nuova proposta dedicata all’universo Marvel. Andiamo a scoprire insieme le nuove foto e informazioni dedicate all’imminente uscita di Balck Panther Original Suit in scala 1/6 direttamente dal primo film dedicato alla Pantera Nera del regno di Wakanda.

Balck Panther Hot Toys Original Suit

La nuova figure Hot Toys è dotata di ben 30 punti di snodo alle articolazioni, raggiungendo un’altezza di circa 31,5 cm complessivi. Come accade per tutte le produzioni del brand, il personaggio di Black Panther include nella confezione numerosi accessori extra che la rendono, di fatto, molto adattabile nelle pose, ma vediamoli meglio nel dettaglio:

Una testa con le fattezze di T’Challa

L’elmo di Black Panther

Una maschera da guerriero Wakandiano indossabile sulla testa del protagonista

Una lancia

Uno scudo

Tre coppie di mani

Una mano singola

Un supporto appositamente progettato con logo del film con un’asta verticale

Dopo la morte del padre, il giovane principe africano T’Challa è incoronato re del Wakanda, venendo messo a dura prova dalla comparsa di Killmonger. Il loro scontro raggiunge proporzioni colossali, mettendo a repentaglio non solo il destino del regno di Wakanda, ma anche quello del mondo intero. Servirà tutto il potere di T’Challa, sia come re sia come Black Panther, per impedire ai suoi nemici l’annientamento del suo popolo.

Black Panther Hot Toys – uscita e prezzo:

Questi prodotti sono destinati nel giro di pochissimo tempo ad andare inesorabilmente sold-out e per questo consigliamo sempre di prenotarle per non rischiare di perderle. Black Panther Original Suit di Hot Toys è ordinabile a questo indirizzo che lo propone a un prezzo di preorder di 296,12 € con finestra di lancio fissata tra Luglio e Dicembre 2023.

Se vi siete incuriositi o siete alla ricerca di action figure o gadget dedicate a Black Panther ecco alcune proposte che abbiamo selezionato per voi. Basta graffiare con i vostri artigli di adamantio qui.